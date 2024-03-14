***AKM* *AKMEN* *APLIB*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.03.2024 10:19
***AKM******AKMEN******APLIB*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258692
BIST
'
13:268.905
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,86
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:2632,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:2635,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0766
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:262.241,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,22
|Açılış
|: 2.241,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:25
|DMSAS
|6,36
|9.942.804
|% 107,17
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|TETMT
|15.062,50
|70.082.533
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|172.701.110
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,50
|161.272.147
|% -6,43
|
|THYAO
|272,75
|3.703.438.907
|% 0,28
|
|EREGL
|44,70
|1.905.948.906
|% 0,54
|
|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
|
|JANTS
|274,75
|1.762.685.525
|% 8,17
|
|OBAMS
|50,85
|1.621.578.954
|% 3,78
|
|ISCTR
|10,50
|1.358.735.662
|% -0,94
|
|EKGYO
|10,71
|915.540.307
|% -0,28
|
|AKFGY
|2,68
|148.689.405
|% -1,47
|
|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
|
|YKBNK
|22,06
|1.134.357.408
|% -0,90
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1241
|32,1258
|% 0,26
|
|Euro
|35,2574
|35,2731
|% 0,31
|
|Sterlin
|41,5383
|41,7465
|% -0,24
|
|Frank
|36,8554
|37,0401
|% -0,45
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|936,29
|938,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.070,94
|1.072,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,70
|84,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,50
|2.170,73
|% 0,66
|