***AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.01.2024 09:40
***AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237814
BIST
'
10:547.743
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,45
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.746
10:5429,9767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9768
En Düşük
29,8218
10:5432,8152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0778
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
10:541.957,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.957,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:54
|EKOS
|52,80
|297.783.166
|% 10,00
|
|MARKA
|47,16
|14.113.499
|% 9,93
|
|GARFA
|102,60
|51.845.795
|% 7,72
|
|BINHO
|305,00
|263.502.713
|% 7,02
|
|AVGYO
|11,08
|18.861.461
|% 6,64
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,78
|110.290.847
|% -8,25
|
|BRKVY
|51,20
|4.029.261
|% -6,74
|
|BAGFS
|28,16
|71.936.416
|% -6,13
|
|METUR
|13,14
|18.792.093
|% -5,47
|
|THYAO
|243,10
|1.920.432.517
|% 0,08
|
|HALKB
|13,53
|851.668.061
|% -1,89
|
|ISCTR
|25,30
|851.375.252
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,60
|837.551.118
|% 0,80
|
|KBORU
|60,20
|794.047.751
|% 5,99
|
|HALKB
|13,53
|851.668.061
|% -1,89
|
|TSPOR
|2,78
|110.290.847
|% -8,25
|
|BEGYO
|4,48
|170.244.811
|% 0,90
|
|YKBNK
|22,60
|837.551.118
|% 0,80
|
|ISCTR
|25,30
|851.375.252
|% 0,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9718
|29,9767
|% 0,17
|
|Euro
|32,8013
|32,8152
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,9568
|38,1471
|% 0,13
|
|Frank
|35,0574
|35,2686
|% 0,25
|
|Riyal
|7,9687
|8,0086
|% 0,16
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|932,41
|934,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,21
|985,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,14
|2.033,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:54
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