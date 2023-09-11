***AKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması
11.09.2023 09:19
***AKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması )
İlgili Şirketler [AKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Kodu
AKM
İlgili Menkul Kıymet Adı
APBDL.F, APX30.F, APLIB.F
Eski Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
-
Piyasa Yapıcılığın Başlayacağı Tarih
11/09/2023
Piyasa Yapıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193579
BIST
'
11:538.349
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 23,27
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
11:5326,8706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0341
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
11:5328,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1139
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
11:531.664,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.664,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:51
|BOSSA
|11,66
|70.515.630
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.358.585
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.556.974
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|480.631.723
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,50
|42.800.126
|% -7,38
|
|BYDNR
|54,20
|172.443.923
|% -6,55
|
|KOZAL
|33,06
|4.143.889.938
|% 6,92
|
|THYAO
|241,40
|2.514.969.106
|% -0,78
|
|ISCTR
|23,84
|2.334.362.333
|% -3,48
|
|KZGYO
|48,80
|1.862.946.401
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,88
|1.842.053.329
|% -2,20
|
|ZOREN
|5,24
|1.595.306.496
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,59
|1.312.560.060
|% 1,16
|
|KOZAL
|33,06
|4.143.889.938
|% 6,92
|
|SKBNK
|5,70
|734.664.402
|% 3,26
|
|KLGYO
|3,40
|429.959.873
|% 1,80
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8605
|26,8672
|% 0,11
|
|Euro
|28,8327
|28,8436
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,5201
|33,6882
|% 0,48
|
|Frank
|30,0064
|30,1871
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1391
|7,1749
|% 0,08
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,80
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,34
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.073
|11.165
|56,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|30,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,38
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06KUTPO
Yüzde 9.60 oranında artışla 74.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 282, 217 adet işlem
-
12:05NTGAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 19.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 889 adet işlem
-
12:04ADEL
Yüzde 7.60 oranında artışla 658.10 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 683 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 65 kaybederek (% -0.04 ) 8, 825
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12:03XU100
Endeks 8, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de