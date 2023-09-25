***AKM* *KRVGD* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
25.09.2023 11:05
***AKM******KRVGD******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
11.09.2023-22.09.2023
Açıklamalar
KRVGD.E paylarında, 11.09.2023-22.09.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197038
BIST
'
12:098.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 174,20
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.215
12:0927,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0677
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:0928,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:091.681,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.681,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:09
|NATEN
|313,60
|154.906.828
|% 10,00
|
|CIMSA
|325,70
|816.665.769
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|EUKYO
|10,40
|5.456.162
|% -4,15
|
|ATAGY
|9,59
|20.901.575
|% -4,10
|
|TMPOL
|52,90
|20.779.124
|% -3,99
|
|EREGL
|45,68
|4.590.881.584
|% 5,55
|
|TUPRS
|162,80
|3.526.154.924
|% 5,65
|
|KRDMD
|29,70
|3.180.196.475
|% 7,92
|
|THYAO
|229,40
|3.176.557.570
|% 1,46
|
|KONTR
|345,40
|3.021.537.475
|% 8,07
|
|ZOREN
|5,05
|712.724.254
|% 3,70
|
|EKGYO
|8,10
|1.001.223.036
|% 2,40
|
|ISCTR
|25,24
|2.932.965.363
|% 1,37
|
|ADESE
|2,66
|303.020.789
|% 7,69
|
|IHLAS
|1,21
|134.310.497
|% 5,22
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2039
|27,2095
|% 0,25
|
|Euro
|28,9193
|28,9388
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,1539
|33,3201
|% 0,10
|
|Frank
|29,7891
|29,9686
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2318
|7,2680
|% 0,25
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|1,46
|
|Cumhuriyet
|11.343
|11.514
|-29,00
|
|Tam
|11.114
|11.185
|-5,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,31
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24ERBOS
Yüzde 6.48 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 988 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 61, 884.00 milyon TL de
-
12:23KRDMD
Yüzde 7.63 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 820, 801 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde 7.10 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 577 adet işlem
-
12:19KFEIN
Yüzde 8.93 oranında artışla 44.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 854 adet işlem