***AKM* *KRVGD* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
25.03.2024 10:02
***AKM******KRVGD******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
11.03.2024-22.03.2024
Açıklamalar
KRVGD.E paylarında, 11.03.2024-22.03.2024 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261770
BIST
'
11:509.223
En Düşük
|Değişim
|: 1,23%
|| 111,96
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.226
11:5032,1531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1852
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5034,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1842
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:502.238,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 12,41
|Açılış
|: 2.238,22
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:50
|VKFYO
|24,86
|17.992.659
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|10.030.032
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|280.400.087
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|278.529.589
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.397.828
|% 9,99
|
|METUR
|9,15
|56.142.005
|% -7,48
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,88
|40.016.109
|% -5,41
|
|RALYH
|127,10
|32.944.325
|% -5,01
|
|MARBL
|18,04
|88.531.757
|% -4,90
|
|THYAO
|294,00
|4.055.682.375
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,32
|1.822.958.346
|% 2,72
|
|YKBNK
|27,48
|1.692.197.452
|% 3,15
|
|ASELS
|57,50
|1.268.126.121
|% 2,04
|
|AKBNK
|46,52
|1.219.504.905
|% 1,53
|
|ISCTR
|11,32
|1.822.958.346
|% 2,72
|
|ODAS
|9,52
|1.076.538.570
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|561.371.620
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,48
|1.692.197.452
|% 3,15
|
|MOGAN
|20,46
|1.122.385.497
|% -3,67
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1457
|32,1531
|% 0,58
|
|Euro
|34,7793
|34,7867
|% 0,53
|
|Sterlin
|41,0690
|41,2748
|% -0,45
|
|Frank
|36,2828
|36,4647
|% -0,54
|
|Riyal
|8,6920
|8,7355
|% -0,47
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|902,77
|904,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,72
|1.003,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,03
|85,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,91
|2.165,21
|% 0,66
|