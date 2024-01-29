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***AKM* *LOGO* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

29.01.2024 10:21
***AKM* *LOGO* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKM******LOGO******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
15.01.2024-26.01.2024
Açıklamalar

15.01.2024-26.01.2024 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243181


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BIST En Aktif Hisseler14:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 57,20 26.481.944 % 10,00  
YONGA 49,50 646.871 % 10,00  
YAYLA 12,43 55.520.445 % 10,00  
MIPAZ 71,00 69.821.023 % 9,99  
DIRIT 21,80 6.047.407 % 9,99  
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14:06 Alış Satış %  
Dolar 30,3511 30,3560 % 0,85  
Euro 32,8585 32,8657 % 0,48  
Sterlin 38,4654 38,6583 % 0,91  
Frank 35,0520 35,2631 % 1,02  
Riyal 8,0699 8,1104 % 0,85  
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14:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,95 22,99 % 0,66  
Platin 912,23 914,67 % 0,66  
Paladyum 951,63 955,64 % 0,66  
Brent Pet. 82,97 82,97 % 0,66  
Altın Ons 2.028,18 2.028,41 % 0,66  
Seans Raporu 14:06
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