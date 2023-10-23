***AKM* *ORGE* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.10.2023 11:22
***AKM******ORGE******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
09.10.2023-20.10.2023
Açıklamalar
ORGE.E paylarında,
09.10.2023-20.10.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208506
BIST
'
13:067.559
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 48,15
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:0628,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1091
|Açılış
|: 28,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:0629,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1017
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:061.783,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.783,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|336.805.259
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.676.532
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.686.032
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.408,00
|1.403.776
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.482.158
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,16
|33.926.998
|% -7,25
|
|AYCES
|460,20
|19.848.475
|% -5,33
|
|BIOEN
|22,24
|511.470.934
|% -5,04
|
|SNKRN
|31,82
|888.351
|% -4,44
|
|THYAO
|209,90
|4.084.644.982
|% 1,35
|
|TUPRS
|130,90
|1.922.412.926
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,40
|1.371.390.980
|% 0,26
|
|PETKM
|20,44
|1.195.852.970
|% 0,49
|
|PGSUS
|703,60
|1.153.123.859
|% 3,15
|
|EKGYO
|6,96
|998.207.680
|% 0,58
|
|ZOREN
|5,78
|788.436.419
|% 1,05
|
|ODAS
|12,12
|891.229.145
|% 1,85
|
|IHLAS
|1,04
|69.475.245
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|159.339.986
|% 2,45
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0462
|28,0523
|% 0,39
|
|Euro
|29,7304
|29,7572
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,9746
|34,1450
|% 0,26
|
|Frank
|31,2944
|31,4829
|% 0,31
|
|Riyal
|7,4550
|7,4924
|% 0,38
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.784
|3,16
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.005
|12.090
|18,00
|
|Yarım
|6.021
|6.070
|9,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-0,16
|