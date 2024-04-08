***AKM* *ORGE* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
08.04.2024 10:28
***AKM******ORGE******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
25.03.2024-05.04.2024
Açıklamalar
25.03.2024-05.04.2024 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında ORGE paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269495
BIST
'
11:329.698
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 79,29
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3232,0593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0435
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3234,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1410
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:322.406,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,02
|Açılış
|: 2.406,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ENTRA
|13,31
|10.330.809
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|402.177.798
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|270.349.651
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|690.978.614
|% 9,98
|
|DERIM
|35,98
|5.007.480
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.378.809
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.464,00
|149.702.202
|% -5,18
|
|GENIL
|60,80
|127.693.576
|% -4,55
|
|MARTI
|4,36
|45.279.998
|% -3,33
|
|THYAO
|310,75
|4.862.859.300
|% 1,14
|
|ISCTR
|13,02
|2.096.729.175
|% 2,04
|
|TUPRS
|179,60
|1.498.934.867
|% -0,06
|
|YKBNK
|30,78
|1.452.598.104
|% 1,92
|
|EREGL
|41,68
|1.252.762.497
|% 0,72
|
|ISCTR
|13,02
|2.096.729.175
|% 2,04
|
|EKGYO
|10,25
|805.629.577
|% 3,74
|
|ZOREN
|5,80
|431.774.442
|% 0,87
|
|YKBNK
|30,78
|1.452.598.104
|% 1,92
|
|HALKB
|16,25
|713.857.647
|% 7,97
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0526
|32,0582
|% 0,13
|
|Euro
|34,8707
|34,8946
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,5491
|40,7524
|% 0,55
|
|Frank
|35,4653
|35,6431
|% 0,25
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,80
|27,83
|% 0,66
|
|Platin
|936,88
|938,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,54
|1.011,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,18
|90,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,82
|2.336,19
|% 0,66
|