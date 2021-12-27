***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
27.12.2021 09:38
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
13.12.2021- 24.12.2021
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında 13.12
.2021-24.12.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986262
BIST
15:271.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:2711,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3008
|Açılış
|: 11,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:2712,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,3308
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:27654,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 15,88
|Açılış
|: 654,21
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ISKPL
|5,39
|74.563.747
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|9.827.703
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.559.670
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,34
|36.122.190
|% -7,71
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,73
|1.629.191.363
|% 0,09
|
|THYAO
|20,90
|1.559.220.121
|% -1,04
|
|EREGL
|28,64
|1.448.111.998
|% 0,92
|
|SASA
|50,05
|1.272.855.417
|% 5,15
|
|SISE
|13,68
|1.156.758.123
|% -0,87
|
|YKBNK
|3,60
|882.289.258
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,21
|410.965.267
|% -0,45
|
|GARAN
|11,73
|1.629.191.363
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,51
|1.147.606.087
|% 0,85
|
|ODAS
|1,37
|123.708.187
|% 0,00
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2708
|11,2877
|% 2,70
|
|Euro
|12,7470
|12,7709
|% 2,66
|
|Sterlin
|15,0853
|15,1609
|% 2,63
|
|Frank
|12,2307
|12,3044
|% 2,69
|
|Riyal
|2,9977
|3,0128
|% 2,72
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,92
|
|Altın Gr.
|654
|654
|16,04
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.401
|4.517
|-35,41
|
|Yarım
|2.127
|2.185
|-17,13
|
|Çeyrek
|1.067
|1.093
|-8,56
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,24
|0,11
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,07
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40BAGFS
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 093 adet işlem
-
15:39BRSAN
Yüzde 9.93 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 973, 059 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 59 artarak (% 0.09 ) 1, 687
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, TACTR, PRKAB, QNBFL, BRSAN, SMART, BAGFS, ADEL
-
15:38
EDATA, RALYH, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında