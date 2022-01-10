***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
10.01.2022 10:14
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
27.12.2021- 07.01.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında 27.12
.2021-07.01.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991278
BIST
11:352.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 29,29
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
11:3513,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0154
|Açılış
|: 13,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:3515,6838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0415
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:35797,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,39
|Açılış
|: 797,70
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:33
|GEDZA
|20,04
|24.313.478
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|KRSTL
|4,17
|23.549.293
|% 9,74
|
|TEKTU
|1,45
|18.906.767
|% 9,02
|
|LIDFA
|4,50
|34.537.861
|% -5,46
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ELITE
|19,14
|92.024.282
|% -3,53
|
|PRKAB
|59,90
|45.380.332
|% -3,39
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,50
|1.518.107.656
|% 6,26
|
|KRDMD
|11,78
|1.129.325.854
|% 1,55
|
|GARAN
|11,86
|935.470.962
|% 0,94
|
|EREGL
|30,90
|853.083.545
|% 0,91
|
|ASELS
|24,40
|679.757.872
|% 4,01
|
|YKBNK
|3,79
|554.424.272
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,40
|339.207.964
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,78
|1.129.325.854
|% 1,55
|
|GARAN
|11,86
|935.470.962
|% 0,94
|
|ODAS
|1,40
|103.333.070
|% 0,72
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8049
|13,8267
|% 0,15
|
|Euro
|15,6376
|15,6851
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7349
|18,8289
|% 0,11
|
|Frank
|14,9640
|15,0542
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6759
|3,6943
|% 0,25
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,82
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,12
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,02
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,31
|