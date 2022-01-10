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***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

10.01.2022 10:14
***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
27.12.2021- 07.01.2022
Açıklamalar

AGESA.E 
 
paylarında 27.12
.2021-07.01.2022 
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca 
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991278


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BIST En Aktif Hisseler11:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEDZA 20,04 24.313.478 % 9,99  
UZERB 56,30 739.951 % 9,96  
ETILR 6,65 371.097 % 9,92  
KRSTL 4,17 23.549.293 % 9,74  
TEKTU 1,45 18.906.767 % 9,02  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 13,8049 13,8267 % 0,15  
Euro 15,6376 15,6851 % -0,26  
Sterlin 18,7349 18,8289 % 0,11  
Frank 14,9640 15,0542 % -0,08  
Riyal 3,6759 3,6943 % 0,25  
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11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -0,82  
Altın Gr. 798 798 1,12  
Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.432 65,70  
Yarım 2.561 2.628 31,79  
Çeyrek 1.284 1.314 15,89  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 0,02  
Gümüş Gr. 9,91 9,92 0,02  
B. Petrol 82,06 82,06 0,31  
Seans Raporu 11:33
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