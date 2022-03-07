***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.03.2022 09:39
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
21.02.2022- 04.03.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında
21.02.2022- 04.03.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007661
BIST
10:131.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:1314,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0777
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:1315,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:13910,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,25
|Açılış
|: 910,49
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|PETUN
|24,26
|13.347.278
|% 9,97
|
|ULUUN
|8,10
|26.196.285
|% 9,91
|
|PNSUT
|22,06
|5.850.215
|% 9,21
|
|KERVT
|4,09
|6.594.438
|% 6,79
|
|SANEL
|9,49
|198.517
|% 6,63
|
|USAK
|1,50
|19.423.334
|% -8,54
|
|PKENT
|340,00
|2.292.031
|% -6,34
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|DEVA
|30,90
|5.722.652
|% -5,68
|
|GWIND
|6,93
|4.673.858
|% -4,81
|
|GARAN
|11,90
|134.686.289
|% 0,42
|
|KRDMD
|13,44
|132.327.607
|% -0,59
|
|ASELS
|24,34
|119.028.580
|% 0,58
|
|THYAO
|24,88
|118.873.587
|% -1,66
|
|PETKM
|8,10
|117.192.876
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,03
|47.397.568
|% -0,49
|
|ODAS
|1,40
|27.928.256
|% -4,11
|
|PETKM
|8,10
|117.192.876
|% 1,25
|
|USAK
|1,50
|19.423.334
|% -8,54
|
|GARAN
|11,90
|134.686.289
|% 0,42
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2741
|14,2761
|% 0,44
|
|Euro
|15,5473
|15,5779
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,8245
|18,9189
|% 0,25
|
|Frank
|15,4554
|15,5485
|% 0,09
|
|Riyal
|3,7968
|3,8158
|% 0,51
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,52
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,54
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,72
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|129
|129
|10,62
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25TAVHL
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 29.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 543, 514 adet işlem
-
10:24TAVHL
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 29.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 041, 492 adet işlem
-
10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 48 kaybederek (% -0.24 ) 2, 232
-
10:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, USAK, Z30KP