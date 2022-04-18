***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.04.2022 10:17
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
04.04.2022- 15.04.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında
04.04.2022- 15.04.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021413
BIST
12:132.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,67
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:1314,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0183
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6506
En Düşük
14,6093
12:1315,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0057
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:13938,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,17
|Açılış
|: 938,35
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,00
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:13
|OYYAT
|59,50
|3.947.171
|% 9,98
|
|MEPET
|3,48
|18.025.739
|% 9,43
|
|OYAYO
|6,95
|2.811.823
|% 9,28
|
|ISKPL
|5,01
|47.859.577
|% 8,21
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ISGYO
|12,59
|53.407.044
|% -4,62
|
|KARYE
|16,50
|136.497.499
|% -4,46
|
|KAPLM
|56,50
|4.412.323
|% -4,07
|
|GARAN
|14,05
|1.524.465.897
|% 1,08
|
|THYAO
|37,82
|1.276.449.148
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,60
|943.095.667
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,19
|869.317.021
|% 0,00
|
|ASELS
|27,84
|835.970.226
|% 1,09
|
|TSKB
|1,95
|365.443.739
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,19
|869.317.021
|% 0,00
|
|ODAS
|2,39
|310.624.528
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,21
|137.015.717
|% 2,54
|
|GARAN
|14,05
|1.524.465.897
|% 1,08
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6453
|14,6506
|% 0,13
|
|Euro
|15,8099
|15,8207
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0100
|19,1054
|% -0,24
|
|Frank
|15,4508
|15,5439
|% -0,00
|
|Riyal
|3,8936
|3,9131
|% 0,08
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|18,90
|
|Altın Gr.
|938
|938
|9,13
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.230
|-11,00
|
|Tam
|6.184
|6.338
|66,04
|
|Yarım
|2.989
|3.066
|31,94
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|15,97
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,26
|