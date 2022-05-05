***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.05.2022 10:44
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.04.2022- 29.04.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında
18.04.2022- 29.04.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026530
BIST
11:422.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 40,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
11:4214,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1172
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8533
En Düşük
14,7014
11:4215,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1079
|Açılış
|: 15,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7676
En Düşük
15,6227
11:42902,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,01
|Açılış
|: 902,59
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:40
|IMASM
|18,15
|5.098.644
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.366.956
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.288.915
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.519.606
|% 9,95
|
|LIDER
|20,92
|76.146.130
|% -8,49
|
|TSPOR
|5,24
|95.401.676
|% -7,26
|
|DITAS
|26,70
|12.917.769
|% -6,97
|
|SANFM
|36,28
|15.001.827
|% -5,67
|
|AKGRT
|3,18
|24.594.456
|% -5,64
|
|THYAO
|42,18
|1.034.113.371
|% 2,23
|
|SISE
|18,33
|678.630.850
|% 1,16
|
|KRDMD
|15,64
|558.176.768
|% 3,17
|
|TUPRS
|247,50
|521.603.455
|% 5,68
|
|KOZAL
|178,10
|515.488.315
|% 3,43
|
|ODAS
|2,61
|391.771.735
|% 6,53
|
|YKBNK
|4,98
|408.518.810
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,75
|204.798.154
|% 3,38
|
|AKBNK
|9,01
|405.671.681
|% 1,01
|
|DOHOL
|3,53
|157.255.788
|% 2,02
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8467
|14,8506
|% 0,80
|
|Euro
|15,7387
|15,7506
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,5396
|18,6326
|% -0,04
|
|Frank
|15,1049
|15,1958
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9465
|3,9663
|% 0,85
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|9,45
|
|Altın Gr.
|902
|903
|11,99
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,44
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55DAPGM
Yüzde 5.12 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 711, 013 adet işlem
-
11:54ALKA
Yüzde 8.36 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 166 adet işlem
-
11:53ALCAR
Yüzde 5.21 oranında artışla 305.00 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 430 adet işlem
-
11:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 49 artarak (% 1.76 ) 2, 220
-
11:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OLMK, CEMTS, INTEM, GARFA, YUNSA, IMASM, KRTEK, DENGE, UFUK, TIRE