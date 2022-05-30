***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.05.2022 11:37
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
16.05.2022- 27.05.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında
16.05.2022- 27.05.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033263
BIST
12:312.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 62,98
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:3116,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1836
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:3117,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2290
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:31977,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,64
|Açılış
|: 977,92
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:31
|EGEPO
|9,46
|12.859.826
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.427.035
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|62.520.949
|% 9,98
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,53
|183.999.442
|% -7,66
|
|DAGHL
|26,66
|4.293.749
|% -6,46
|
|TDGYO
|7,14
|5.564.379
|% -6,05
|
|KRTEK
|16,46
|9.983.874
|% -3,80
|
|THYAO
|48,86
|4.159.736.179
|% 8,53
|
|KARSN
|7,04
|1.229.728.173
|% 2,47
|
|SISE
|20,96
|1.174.225.233
|% 2,75
|
|FROTO
|301,20
|935.117.128
|% 5,65
|
|SAHOL
|20,96
|914.457.007
|% 3,15
|
|KARSN
|7,04
|1.229.728.173
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,91
|380.533.261
|% 2,62
|
|THYAO
|48,86
|4.159.736.179
|% 8,53
|
|EKGYO
|2,63
|202.549.847
|% 1,94
|
|SKBNK
|1,25
|88.773.932
|% 1,63
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3662
|16,3747
|% 1,13
|
|Euro
|17,6213
|17,6378
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,6447
|20,7482
|% 1,24
|
|Frank
|17,0403
|17,1429
|% 1,16
|
|Riyal
|4,3556
|4,3774
|% 1,21
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,23
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,70
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|41,00
|
|Tam
|6.466
|6.627
|38,12
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,44
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,13
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,73
|