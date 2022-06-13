***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
13.06.2022 09:50
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
30.05.2022- 10.06.2022
Açıklamalar
AGES.E
paylarında
30.05.2022- 10.06.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036845
BIST
10:072.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,61
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.534
10:0717,2705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1601
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,1621
10:0718,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1245
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,9447
10:071.034,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.034,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,33
BIST En Aktif Hisseler10:05
|UFUK
|55,25
|2.388.997
|% 9,51
|
|EUREN
|23,24
|88.385.817
|% 7,59
|
|ARZUM
|18,71
|9.876.889
|% 6,67
|
|PENTA
|414,40
|3.115.354
|% 5,85
|
|MAVI
|49,88
|56.930.739
|% 5,45
|
|DGGYO
|9,87
|408.765
|% -3,24
|
|OYYAT
|60,25
|4.730.345
|% -2,82
|
|ACSEL
|55,60
|446.912
|% -2,71
|
|MEPET
|3,22
|23.041
|% -1,83
|
|GRNYO
|2,22
|32.076
|% -1,74
|
|THYAO
|46,82
|189.194.917
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,19
|128.226.712
|% 0,00
|
|SISE
|22,34
|89.858.201
|% 0,54
|
|EUREN
|23,24
|88.385.817
|% 7,59
|
|DOHOL
|4,10
|70.222.117
|% 1,23
|
|SKBNK
|1,19
|128.226.712
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|28.071.450
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,74
|49.817.050
|% -0,21
|
|IHLAS
|0,53
|4.492.640
|% 0,00
|
|TSKB
|2,42
|18.209.894
|% 0,83
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2614
|17,2686
|% 0,92
|
|Euro
|18,1066
|18,1370
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,1177
|21,2236
|% 0,53
|
|Frank
|17,3618
|17,4664
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5878
|4,6108
|% 0,89
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-9,45
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,30
|