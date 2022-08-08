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***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

08.08.2022 12:12
***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
25.07.2022-05.08.2022
Açıklamalar

AGES.E 
 
paylarında 
 
25.07.2022- 05.08.2022 
 
döneminde likidite sağlayıcılı
 
ğı kapsamında Kurumumuzca 
 
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052844


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 22,24 38.885.733 % 9,99  
DAPGM 38,96 57.092.961 % 9,99  
GSRAY 4,74 156.095.291 % 9,98  
NUHCM 76,15 23.743.289 % 9,96  
OBASE 15,36 12.663.199 % 9,95  
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11:58 Alış Satış %  
Dolar 17,9593 17,9692 % 0,32  
Euro 18,2942 18,3045 % 0,35  
Sterlin 21,6423 21,7508 % 0,40  
Frank 18,6722 18,7847 % 0,67  
Riyal 4,7657 4,7896 % 0,27  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -1,89  
Altın Gr. 1.024 1.024 1,12  
Cumhuriyet 6.846 6.950 -3,00  
Tam 6.875 6.928 -62,00  
Yarım 3.350 3.387 -31,00  
Çeyrek 1.680 1.693 -15,00  
Gümüş.Ons 20,01 20,03 0,13  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 0,10  
B. Petrol 94,27 94,27 -0,65  
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