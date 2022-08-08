***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
08.08.2022 12:12
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
25.07.2022-05.08.2022
Açıklamalar
AGES.E
paylarında
25.07.2022- 05.08.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052844
BIST
12:022.787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 36,58
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.791
En Düşük
2.759
12:0217,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0567
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
12:0218,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
12:021.024,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.024,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler11:58
|NETAS
|22,24
|38.885.733
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|57.092.961
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|156.095.291
|% 9,98
|
|NUHCM
|76,15
|23.743.289
|% 9,96
|
|OBASE
|15,36
|12.663.199
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|12.671.357
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|192.231.251
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,96
|10.639.076
|% -7,66
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|OTTO
|31,50
|79.443
|% -4,43
|
|THYAO
|58,50
|1.950.667.830
|% 0,52
|
|EREGL
|28,38
|987.552.365
|% 2,90
|
|SASA
|51,30
|691.758.136
|% 3,01
|
|SISE
|23,80
|674.787.133
|% 1,71
|
|AKBNK
|9,28
|624.400.223
|% -0,96
|
|SKBNK
|2,38
|317.501.953
|% 7,69
|
|EKGYO
|3,47
|381.763.042
|% -0,86
|
|TSKB
|3,27
|354.999.896
|% 2,83
|
|YKBNK
|5,21
|554.528.934
|% -0,57
|
|ZOREN
|2,42
|224.689.058
|% 3,42
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9692
|% 0,32
|
|Euro
|18,2942
|18,3045
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,6423
|21,7508
|% 0,40
|
|Frank
|18,6722
|18,7847
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.875
|6.928
|-62,00
|
|Yarım
|3.350
|3.387
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,10
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|-0,65
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:12ADESE
Yüzde 4.71 oranında artışla 0.89 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 808, 435 adet işlem
-
12:11BMSCH
Yüzde 6.19 oranında artışla 15.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 944 adet işlem
-
12:10AVTUR
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 884 adet işlem
-
12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 45 artarak (% 1.44 ) 2, 999
-
12:09XU100
Endeks 2, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 16, 820.00 milyon TL de