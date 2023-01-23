***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.01.2023 06:22
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
09.01.2023 - 20.01.2023
Açıklamalar
09.01.2023-20.01.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103585
BIST
13:175.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 60,22
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.569
En Düşük
5.502
13:1718,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 19,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
13:1720,5054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0917
|Açılış
|: 20,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,5880
En Düşük
20,3810
13:171.166,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.166,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler13:17
|ASUZU
|195,80
|285.741.646
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,37
|200.792.869
|% 10,00
|
|GZNMI
|16,75
|55.597.807
|% 9,98
|
|GUBRF
|370,30
|1.195.264.349
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.551.527
|% 9,98
|
|SASA
|112,60
|493.154.771
|% -6,56
|
|HEKTS
|35,90
|271.225.745
|% -6,27
|
|GESAN
|228,40
|323.761.647
|% -5,03
|
|BNTAS
|7,15
|55.078.693
|% -4,16
|
|SANEL
|18,13
|5.920.853
|% -4,07
|
|THYAO
|155,40
|5.109.109.871
|% 1,64
|
|AKBNK
|19,55
|3.269.492.137
|% 4,49
|
|PETKM
|18,97
|3.118.681.212
|% 1,39
|
|KOZAL
|610,70
|3.030.365.130
|% 4,32
|
|EREGL
|40,80
|2.358.262.727
|% -0,49
|
|YKBNK
|10,69
|2.086.848.713
|% 5,11
|
|EKGYO
|8,68
|1.662.553.823
|% 0,58
|
|AKBNK
|19,55
|3.269.492.137
|% 4,49
|
|PETKM
|18,97
|3.118.681.212
|% 1,39
|
|SKBNK
|3,03
|383.278.364
|% 2,36
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8043
|18,8093
|% 0,01
|
|Euro
|20,4982
|20,5054
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,2410
|23,3575
|% 0,00
|
|Frank
|20,4392
|20,5623
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9930
|5,0180
|% -0,03
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|1,10
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.860
|7.979
|5,00
|
|Tam
|7.910
|7.959
|-29,00
|
|Yarım
|3.863
|3.895
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,00
|88,00
|0,37
|