***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
17.02.2022 13:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esas Sözleşme güncel versiyonu ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
15 05/04/2017 11/04/2017 9303
6 10/04/2018 16/04/2018 9559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002355
BIST
13:562.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,98
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:5613,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0234
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6310
En Düşük
13,5639
13:5615,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0338
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
13:56826,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,31
|Açılış
|: 826,81
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:56
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.523.172
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.530.685
|% 9,93
|
|DESA
|12,99
|10.448.273
|% 9,71
|
|ERSU
|6,40
|116.533.363
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.396.944
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.847.831
|% -9,87
|
|THYAO
|29,78
|4.008.281.530
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,84
|1.203.171.405
|% -0,25
|
|TUPRS
|196,40
|941.407.797
|% 0,41
|
|EREGL
|28,60
|884.226.333
|% 1,49
|
|TAVHL
|40,38
|570.395.399
|% 3,06
|
|YKBNK
|4,06
|554.821.573
|% 1,25
|
|THYAO
|29,78
|4.008.281.530
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,84
|1.203.171.405
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|217.346.739
|% -0,85
|
|ODAS
|1,31
|83.805.554
|% 0,00
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6097
|13,6203
|% 0,17
|
|Euro
|15,5038
|15,5149
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,4888
|18,5815
|% 0,34
|
|Frank
|14,7352
|14,8240
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6207
|3,6389
|% 0,24
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|14,49
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,92
|
|Cumhuriyet
|5.490
|5.573
|78,00
|
|Tam
|5.459
|5.596
|72,56
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,10
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,55
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-2,12
|