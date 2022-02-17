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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

17.02.2022 13:36
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esas Sözleşme güncel versiyonu ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
15 05/04/2017 11/04/2017 9303
6 10/04/2018 16/04/2018 9559



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002355


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BIST En Aktif Hisseler13:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
DESPC 10,30 18.523.172 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.530.685 % 9,93  
DESA 12,99 10.448.273 % 9,71  
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13:56 Alış Satış %  
Dolar 13,6097 13,6203 % 0,17  
Euro 15,5038 15,5149 % 0,22  
Sterlin 18,4888 18,5815 % 0,34  
Frank 14,7352 14,8240 % 0,27  
Riyal 3,6207 3,6389 % 0,24  
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13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 14,49  
Altın Gr. 826 826 7,92  
Cumhuriyet 5.490 5.573 78,00  
Tam 5.459 5.596 72,56  
Yarım 2.639 2.707 35,10  
Çeyrek 1.323 1.353 17,55  
Gümüş.Ons 23,69 23,71 0,06  
Gümüş Gr. 10,38 10,39 0,05  
B. Petrol 92,69 92,69 -2,12  
Seans Raporu 13:56
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