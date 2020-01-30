***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 125.521.433 232.527.189 232.527.189Transferler55.812.085 -55.812.085Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)205.959 205.959 112.850.260 112.850.260 113.056.219 113.056.219Dönem Karı (Zararı)112.850.260 112.850.260 112.850.260 112.850.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)205.959 205.959 205.959 205.959Sermaye Arttırımı50.000.000 50.000.000 50.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-482.025 -482.025 -482.025 -482.025Transferler5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.180.803 -1.180.803 127.255.019 127.255.019 126.074.216 126.074.216Dönem Karı (Zararı)127.255.019 127.255.019 127.255.019 127.255.019Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.180.803 -1.180.803 -1.180.803 -1.180.803Dönem Sonu Bakiyeler16 80.000.000 16.802.123 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.299.894 76.809.497Dönem Karı (Zararı)127.255.019 112.850.260Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler145.578.162 62.385.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 9.847.682 2.771.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.900.494 17.729.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.507.112 15.079.655Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler406.046 -80.820Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.664 2.730.666Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler85.875.021 14.566.068Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-114.278.487 -156.740.620Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler200.153.508 171.306.688Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-313.607 -5.098.230Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.626.776 1.160.547Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.981.395 493.404Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.645.381 667.143Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 35.894.260 31.206.333Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.088 50.034Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.088 50.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-170.337.026 -42.286.718Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.467.342 3.696.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-442.350.551 229.022.721İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-156.931.176 164.008.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-285.419.375 65.014.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.566.111 12.409.818İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)409.273 -313.340İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.975.384 12.723.158Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-457.600 -299.783Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler271.834.416 -271.900.782İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.403.707 81.029.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)294.238.123 -352.930.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-210.982 -120.418Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.946.460 -15.094.532İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.460.341İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.486.119 -15.094.532Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları102.496.155 132.949.191Alınan Temettüler233.685 1.966.354Ödenen Faiz-199.010.479 -174.492.585Alınan Faiz113.553.424 157.833.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.415.010 -10.578.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.617.466 -30.868.610Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.540.203YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.834.916 -12.722.090Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.919 10.227Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.919 10.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.836.835 -12.732.317Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-199.961 -11.465.430Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.636.874 -1.266.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.480.851 -600.455.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri170.155.851 82.675.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-82.675.000 -733.130.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.346.041 -536.367.593Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi313.607 5.098.230NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.659.648 -531.269.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.233.813 567.503.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.893.461 36.233.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 131.264.555 46.247.530Finansal Yatırımlar4 25.659.347 35.184.802Ticari Alacaklar7 995.692.587 553.329.372İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 159.246.026 2.314.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar836.446.561 551.014.522Diğer Alacaklar8 33.036.741 37.041.013İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 409.273İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.036.741 36.631.740Türev Araçlar23 2.061.573 434.283Peşin Ödenmiş Giderler14 1.189.128 925.204İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 226.240 215.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler962.888 709.903Diğer Dönen Varlıklar1.427 3.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.427 3.156ARA TOPLAM1.188.905.358 673.165.360TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.188.905.358 673.165.360DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 166.879 164.965Diğer Alacaklar8 53.285.619 33.652.926İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 53.285.619 33.652.926Maddi Duran Varlıklar9 4.111.623 5.870.627Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.834.980Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 12.573.981 14.304.404Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.294.383 2.846.411TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.267.465 56.839.333TOPLAM VARLIKLAR1.265.172.823 730.004.693KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 170.516.032 82.717.702İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 988.842 74.932Banka Kredileri988.842 74.932İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar169.527.190 82.642.770Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar169.527.190 82.642.770Diğer Finansal Yükümlülükler6 842.717 309.323Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler842.717 309.323Ticari Borçlar7 516.851.212 219.147.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 69.151.846 91.555.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar447.699.366 127.591.770Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 3.135.914 2.719.927Türev Araçlar23 18.091Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 15.118.348 3.824.739Kısa Vadeli Karşılıklar20.373.063 17.668.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 19.966.727 17.041.066Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 406.336 627.259Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 8.151.775 3.718.255İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 903.627 357.196İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.248.148 3.361.059ARA TOPLAM734.989.061 330.123.685TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER734.989.061 330.123.685UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 3.068.118İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.115.842Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 1.115.842İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.952.276Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.952.276Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.940.045 4.297.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.940.045 4.297.600TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.008.163 4.297.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER743.997.224 334.421.285ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar521.175.599 395.583.408Ödenmiş Sermaye16 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -2.851.765 -1.670.962Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.851.765 -1.670.962Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 66.597.842 61.080.554Yasal Yedekler66.597.842 61.080.554Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 233.372.380 126.521.433Net Dönem Karı veya Zararı127.255.019 112.850.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR521.175.599 395.583.408TOPLAM KAYNAKLAR1.265.172.823 730.004.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 7.629.044.705 4.223.394.648Satışların Maliyeti17 -7.424.874.319 -4.041.605.254TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)204.170.386 181.789.394Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 191.359.212 109.935.620FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)191.359.212 109.935.620BRÜT KAR (ZARAR)395.529.598 291.725.014Genel Yönetim Giderleri18 -123.350.525 -103.094.748Pazarlama Giderleri18 -40.232.635 -29.552.133Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 9.465.418 9.113.622ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)241.411.856 168.191.755FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)241.411.856 168.191.755Finansman Gelirleri20 128.775.665 156.184.207Finansman Giderleri21 -207.038.242 -180.319.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)163.149.279 144.056.593Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.894.260 -31.206.333Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -35.911.075 -31.352.597Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 16.815 146.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)127.255.019 112.850.260DÖNEM KARI (ZARARI)127.255.019 112.850.260Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları127.255.019 112.850.260Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,58000000 1,67000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.180.803 205.959Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.476.004 257.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler295.201 -51.490Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi295.201 -51.490Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.180.803 205.959TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.074.216 113.056.219Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları126.074.216 113.056.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815613BIST