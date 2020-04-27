***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408Transferler10 112.368.234 -112.850.260 -482.026 -482.026 -482.026Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.914 28.914 28.914 29.252.090 29.252.090 29.281.004 29.281.004Dönem Karı (Zararı)29.252.090 29.252.090 29.252.090 29.252.090Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.914 28.914 28.914 28.914 28.914Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -1.642.048 -1.642.048 -1.642.048 61.080.554 238.889.667 29.252.090 268.141.757 424.382.386 424.382.386Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Transferler10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-412 -412 -412 49.916.567 49.916.567 49.916.155 49.916.155Dönem Karı (Zararı)49.916.567 49.916.567 49.916.567 49.916.567Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-412 -412 -412 -412 -412Kar Payları-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.852.177 -2.852.177 -2.852.177 76.732.894 289.968.950 49.916.567 339.885.517 510.568.357 510.568.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI156.506.268 -47.110.892Dönem Karı (Zararı)49.916.567 29.252.090Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)49.916.567 29.252.090Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.629.718 59.028.500Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.699.494 1.348.792Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.389.002 4.859.754Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.395.095 4.910.449Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -90.560Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.093 39.865Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.636.302 40.505.094Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.260.424 -33.592.501Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.624.122 74.097.595Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-8.538.389 -1.952.179Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.587.784 5.984.593Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler649.424 339.237Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.938.360 5.645.356Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 14.126.457 8.283.043Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.672 -597Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.672 -597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler153.794.865 -45.804.253Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-763.949 -8.614.189Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler130.297.874 -223.069.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)83.399.415 -39.314.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)46.898.459 -183.755.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.378.114 -41.237.246İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.638 379.018İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.382.752 -41.616.264Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.260.711 -652.755Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.715.635 182.081.355İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-59.573.101 2.515.139İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32.857.466 179.566.216Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-721.232 4.923.471Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.466.627 9.548.359İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.862.900 982.202İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)396.273 8.566.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.047.031 31.216.641Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -135.956Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)36.047.031 31.352.597Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları208.341.150 42.476.337Ödenen Faiz-4.560.266 -73.067.235Alınan Faiz19.772.422 33.398.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.439.823 -13.299.465Vergi İadeleri (Ödemeleri)-51.326.138 -36.137.307Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.281.077 -482.025YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.042.271 -49.553Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 597Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 597Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.042.271 -50.150Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.756.175 -48.510Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -286.096 -1.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-175.264.397 414.211.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.500.000 496.886.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-169.241.000 -82.675.000Ödenen Temettüler-60.523.397 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.800.400 367.050.555Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.538.389 1.952.179NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.262.011 369.002.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.893.461 36.233.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 82.631.450 405.236.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 158.457.108 131.264.555Finansal Yatırımlar5 25.732.505 25.659.347Ticari Alacaklar4 865.400.806 995.692.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 75.846.611 159.246.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar789.554.195 836.446.561Diğer Alacaklar8 24.031.693 33.036.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 4.638 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.027.055 33.036.741Türev Araçlar18 1.634.649 2.061.573Peşin Ödenmiş Giderler8 2.449.839 1.189.128İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 1.369.573 226.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.080.266 962.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 0 0Diğer Dönen Varlıklar29.581 1.427İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29.581 1.427ARA TOPLAM1.077.736.181 1.188.905.358TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.077.736.181 1.188.905.358DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 166.879 166.879Diğer Alacaklar8 46.749.375 53.285.619İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 46.749.375 53.285.619Maddi Duran Varlıklar7 5.364.806 4.111.623Kullanım Hakkı Varlıkları6.727.809 2.834.980Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 12.041.388 12.573.981Ertelenmiş Vergi Varlığı9 2.365.736 3.294.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.415.993 76.267.465TOPLAM VARLIKLAR1.151.152.174 1.265.172.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 58.186.873 170.516.032İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 3.637.855 988.842Banka Kredileri6,19 36.497 988.842Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 3.601.358 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar54.549.018 169.527.190Kiralama İşlemlerinden Borçlar35.315 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar54.513.703 169.527.190Diğer Finansal Yükümlülükler88.499 842.717Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler88.499 842.717Ticari Borçlar4 530.098.196 516.851.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 9.578.745 69.151.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar520.519.451 447.699.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 3.353.255 3.135.914Türev Araçlar18 3.511.436 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 12.948.050 15.118.348Kısa Vadeli Karşılıklar11.206.164 20.373.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.885.304 19.966.727Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 320.860 406.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 11.452.404 8.151.775İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.108.914 903.627İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.343.490 7.248.148ARA TOPLAM630.844.877 734.989.061TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER630.844.877 734.989.061UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.614.781 3.068.118İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.897.392 1.115.842Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.897.392 1.115.842İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.717.389 1.952.276Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.717.389 1.952.276Uzun Vadeli Karşılıklar17 6.124.159 5.940.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 6.124.159 5.940.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.738.940 9.008.163TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER640.583.817 743.997.224ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar510.568.357 521.175.599Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.852.177 -2.851.765Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.852.177 -2.851.765Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 76.732.894 66.597.842Yasal Yedekler10 76.732.894 66.597.842Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 289.968.950 233.372.380Net Dönem Karı veya Zararı49.916.567 127.255.019TOPLAM ÖZKAYNAKLAR510.568.357 521.175.599TOPLAM KAYNAKLAR1.151.152.174 1.265.172.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 3.546.683.832 393.553.539Satışların Maliyeti11 -3.476.863.354 -347.776.915TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.820.478 45.776.624Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 19.986.799 63.472.266FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.986.799 63.472.266BRÜT KAR (ZARAR)89.807.277 109.248.890Genel Yönetim Giderleri13 -35.251.065 -30.441.518Pazarlama Giderleri13 -13.763.336 -8.885.001Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 7.731.462 10.194.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.524.338 80.116.589FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.524.338 80.116.589Finansman Gelirleri14 23.792.312 34.011.162Finansman Giderleri15 -8.273.626 -76.592.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.043.024 37.535.133Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.126.457 -8.283.043Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -13.244.766 -7.975.005Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -881.691 -308.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.916.567 29.252.090DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)49.916.567 29.252.090Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları49.916.567 29.252.090Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,62000000 0,37000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-412 28.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-515 36.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler103 -7.229Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi103 -7.229Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-412 28.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.916.155 29.281.004Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları49.916.155 29.281.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840411BIST