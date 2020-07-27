***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2020 20:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-482.025 -482.025 -482.025 -482.025
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383
Transferler
10 5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.328 -332.328 -332.328 61.995.386 61.995.386 61.663.058 61.663.058
Dönem Karı (Zararı)
61.995.386 61.995.386 61.995.386 61.995.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.328 -332.328 -332.328 -332.328 -332.328
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.003.290 -2.003.290 -2.003.290 66.597.842 233.372.380 61.995.386 61.995.386 456.764.441 456.764.441
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Transferler
10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.113 -144.113 -144.113 122.945.522 122.945.522 122.801.409 122.801.409
Dönem Karı (Zararı)
122.945.522 122.945.522 122.945.522 122.945.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.113 -144.113 -144.113 -144.113
Kar Payları
-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.995.878 -2.995.878 -2.995.878 76.732.894 289.968.950 122.945.522 412.914.472 583.453.611 583.453.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.101.977 97.884.342
Dönem Karı (Zararı)
122.945.522 61.995.386
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.945.522 61.995.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.844.419 88.925.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 5.419.138 4.944.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.680.796 9.520.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.536.889 9.389.711
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
150.000 143.350
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.093 -12.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.397.678 90.689.391
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.128.478 -61.594.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.730.800 152.283.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.384.532 -313.607
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.898.462 -33.419.011
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-17.941.898 -1.006.913
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.043.436 -32.412.098
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 34.734.647 17.502.864
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.672 1.088
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.672 1.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.492.485 41.066.310
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-439.141.306 2.452.879
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.130.282.248 -316.865.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
70.253.680 -63.034.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.200.535.928 -253.831.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.273.032 -31.855.072
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.828.456 406.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.444.576 -32.261.556
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.730.970 -1.285.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
964.169.214 384.402.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.726.414 -70.595.651
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.014.895.628 454.998.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-708.453 1.221.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
398.474.310 2.995.760
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.276.150 -177.016
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
399.750.460 3.172.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-108.391.382 191.987.672
Alınan Temettüler
89.756 122.720
Ödenen Faiz
-5.143.101 -124.900.142
Alınan Faiz
42.549.686 59.453.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.682.866 -13.551.953
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.764.993 -12.483.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.759.077 -2.744.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.485.581 -139.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 1.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.485.581 -141.540
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.143.766 -139.900
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-341.815 -1.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.635.603 1.089.498.931
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
355.400.000 1.172.173.931
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.241.000 -82.675.000
Ödenen Temettüler
-60.523.397 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.048.045 1.187.243.652
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.384.532 -29.476.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.432.577 1.157.767.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.893.461 36.233.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 120.326.038 1.194.001.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 257.328.377 131.264.555
Finansal Yatırımlar
5 482.643.305 25.659.347
Ticari Alacaklar
4 2.125.980.928 995.692.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 88.992.346 159.246.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.036.988.582 836.446.561
Diğer Alacaklar
8 29.437.405 33.036.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 2.828.456 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.608.949 33.036.741
Türev Araçlar
18 22.704 2.061.573
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.920.098 1.189.128
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.303.670 226.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.616.428 962.888
Diğer Dönen Varlıklar
19.930 1.427
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.930 1.427
ARA TOPLAM
2.898.352.747 1.188.905.358
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.898.352.747 1.188.905.358
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 166.879 166.879
Diğer Alacaklar
8 64.067.805 53.285.619
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 64.067.805 53.285.619
Maddi Duran Varlıklar
7 5.260.986 4.111.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.816.565 2.834.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 11.262.238 12.573.981
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 0 3.294.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.574.473 76.267.465
TOPLAM VARLIKLAR
2.984.927.220 1.265.172.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 760.956.366 170.516.032
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.473.931 988.842
Banka Kredileri
6,19 23.759 988.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.450.172 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 758.482.435 169.527.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.922 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
758.478.513 169.527.190
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 842.717
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 842.717
Ticari Borçlar
4 1.582.158.739 516.851.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 18.425.432 69.151.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.563.733.307 447.699.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.473.673 3.135.914
Türev Araçlar
18 4.568 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 16.372.601 15.118.348
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.915.016 20.373.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.551.796 19.966.727
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 363.220 406.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 10.664.647 8.151.775
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.708.402 903.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.956.245 7.248.148
ARA TOPLAM
2.389.545.610 734.989.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.389.545.610 734.989.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.960.887 3.068.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.243.781 1.115.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.243.781 1.115.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.717.106 1.952.276
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.717.106 1.952.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.536.044 5.940.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.536.044 5.940.045
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.431.068 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.927.999 9.008.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.401.473.609 743.997.224
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
583.453.611 521.175.599
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.995.878 -2.851.765
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.995.878 -2.851.765
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 66.597.842
Yasal Yedekler
76.732.894 66.597.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 289.968.950 233.372.380
Net Dönem Karı veya Zararı
122.945.522 127.255.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
583.453.611 521.175.599
TOPLAM KAYNAKLAR
2.984.927.220 1.265.172.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 4.058.014.179 1.475.702.370 511.330.347 1.082.148.831
Satışların Maliyeti
11 -3.862.598.899 -1.391.121.009 -385.735.545 -1.043.344.094
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
195.415.280 84.581.361 125.594.802 38.804.737
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 -2.487.658 154.172.560 -22.474.457 90.700.294
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.487.658 154.172.560 -22.474.457 90.700.294
BRÜT KAR (ZARAR)
192.927.622 238.753.921 103.120.345 129.505.031
Genel Yönetim Giderleri
13 -69.351.139 -61.504.187 -34.100.074 -31.062.669
Pazarlama Giderleri
13 -27.392.168 -19.256.520 -13.628.832 -10.371.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.189.163 7.702.275 2.457.701 -2.491.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.373.478 165.695.489 57.849.140 85.578.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.373.478 165.695.489 57.849.140 85.578.900
Finansman Gelirleri
14 70.255.809 68.980.074 46.463.497 34.968.912
Finansman Giderleri
15 -18.949.117 -155.177.313 -10.675.491 -78.584.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
157.680.170 79.498.250 93.637.146 41.963.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.734.648 -17.502.864 -20.608.191 -9.219.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -30.019.247 -2.841.929 -16.774.481 5.133.076
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -4.715.401 -14.660.935 -3.833.710 -14.352.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.945.522 61.995.386 73.028.955 32.743.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.945.522 61.995.386 73.028.955 32.743.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.945.522 61.995.386 73.028.955 32.743.296
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,54000000 0,77000000 0,92000000 0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144.113 -332.328 -143.701 -361.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-180.141 -415.410 -179.626 -451.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.028 83.082 35.925 90.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36.028 83.082 35.925 90.311
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.113 -332.328 -143.701 -361.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.801.409 61.663.058 72.885.254 32.382.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.801.409 61.663.058 72.885.254 32.382.054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862186
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