***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-482.025 -482.025 -482.025 -482.025Düzeltmelerden Sonraki Tutar80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383Transferler10 5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-332.328 -332.328 -332.328 61.995.386 61.995.386 61.663.058 61.663.058Dönem Karı (Zararı)61.995.386 61.995.386 61.995.386 61.995.386Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-332.328 -332.328 -332.328 -332.328 -332.328Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.003.290 -2.003.290 -2.003.290 66.597.842 233.372.380 61.995.386 61.995.386 456.764.441 456.764.441Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Transferler10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.113 -144.113 -144.113 122.945.522 122.945.522 122.801.409 122.801.409Dönem Karı (Zararı)122.945.522 122.945.522 122.945.522 122.945.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.113 -144.113 -144.113 -144.113Kar Payları-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.995.878 -2.995.878 -2.995.878 76.732.894 289.968.950 122.945.522 412.914.472 583.453.611 583.453.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-117.101.977 97.884.342Dönem Karı (Zararı)122.945.522 61.995.386Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)122.945.522 61.995.386Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-17.844.419 88.925.976Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 5.419.138 4.944.854Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.680.796 9.520.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.536.889 9.389.711Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler150.000 143.350Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.093 -12.664Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-34.397.678 90.689.391Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-42.128.478 -61.594.549Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.730.800 152.283.940Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-19.384.532 -313.607Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.898.462 -33.419.011Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-17.941.898 -1.006.913Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.043.436 -32.412.098Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 34.734.647 17.502.864Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.672 1.088Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.672 1.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-213.492.485 41.066.310Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-439.141.306 2.452.879Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.130.282.248 -316.865.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)70.253.680 -63.034.494İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.200.535.928 -253.831.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.273.032 -31.855.072İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.828.456 406.484İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.444.576 -32.261.556Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.730.970 -1.285.188Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler964.169.214 384.402.691İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-50.726.414 -70.595.651İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.014.895.628 454.998.342Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-708.453 1.221.218Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler398.474.310 2.995.760İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.276.150 -177.016İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)399.750.460 3.172.776Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-108.391.382 191.987.672Alınan Temettüler89.756 122.720Ödenen Faiz-5.143.101 -124.900.142Alınan Faiz42.549.686 59.453.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.682.866 -13.551.953Vergi İadeleri (Ödemeleri)-28.764.993 -12.483.285Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.759.077 -2.744.321YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.485.581 -139.621Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 1.919Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.485.581 -141.540Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.143.766 -139.900Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-341.815 -1.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.635.603 1.089.498.931Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri355.400.000 1.172.173.931Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-169.241.000 -82.675.000Ödenen Temettüler-60.523.397 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.048.045 1.187.243.652Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.384.532 -29.476.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.432.577 1.157.767.560DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.893.461 36.233.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 120.326.038 1.194.001.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 257.328.377 131.264.555Finansal Yatırımlar5 482.643.305 25.659.347Ticari Alacaklar4 2.125.980.928 995.692.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 88.992.346 159.246.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.036.988.582 836.446.561Diğer Alacaklar8 29.437.405 33.036.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 2.828.456 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.608.949 33.036.741Türev Araçlar18 22.704 2.061.573Peşin Ödenmiş Giderler8 2.920.098 1.189.128İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 1.303.670 226.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.616.428 962.888Diğer Dönen Varlıklar19.930 1.427İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19.930 1.427ARA TOPLAM2.898.352.747 1.188.905.358TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.898.352.747 1.188.905.358DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 166.879 166.879Diğer Alacaklar8 64.067.805 53.285.619İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 64.067.805 53.285.619Maddi Duran Varlıklar7 5.260.986 4.111.623Kullanım Hakkı Varlıkları5.816.565 2.834.980Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 11.262.238 12.573.981Ertelenmiş Vergi Varlığı9 0 3.294.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.574.473 76.267.465TOPLAM VARLIKLAR2.984.927.220 1.265.172.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 760.956.366 170.516.032İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 2.473.931 988.842Banka Kredileri6,19 23.759 988.842Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.450.172 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 758.482.435 169.527.190Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.922 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar758.478.513 169.527.190Diğer Finansal Yükümlülükler0 842.717Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 842.717Ticari Borçlar4 1.582.158.739 516.851.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 18.425.432 69.151.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.563.733.307 447.699.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 3.473.673 3.135.914Türev Araçlar18 4.568 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 16.372.601 15.118.348Kısa Vadeli Karşılıklar15.915.016 20.373.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 15.551.796 19.966.727Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 363.220 406.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 10.664.647 8.151.775İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.708.402 903.627İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.956.245 7.248.148ARA TOPLAM2.389.545.610 734.989.061TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.389.545.610 734.989.061UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.960.887 3.068.118İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.243.781 1.115.842Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.243.781 1.115.842İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.717.106 1.952.276Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.717.106 1.952.276Uzun Vadeli Karşılıklar17 6.536.044 5.940.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.536.044 5.940.045Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.431.068 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.927.999 9.008.163TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.401.473.609 743.997.224ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar583.453.611 521.175.599Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.995.878 -2.851.765Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.995.878 -2.851.765Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 76.732.894 66.597.842Yasal Yedekler76.732.894 66.597.842Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 289.968.950 233.372.380Net Dönem Karı veya Zararı122.945.522 127.255.019TOPLAM ÖZKAYNAKLAR583.453.611 521.175.599TOPLAM KAYNAKLAR2.984.927.220 1.265.172.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 4.058.014.179 1.475.702.370 511.330.347 1.082.148.831Satışların Maliyeti11 -3.862.598.899 -1.391.121.009 -385.735.545 -1.043.344.094TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)195.415.280 84.581.361 125.594.802 38.804.737Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 -2.487.658 154.172.560 -22.474.457 90.700.294FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.487.658 154.172.560 -22.474.457 90.700.294BRÜT KAR (ZARAR)192.927.622 238.753.921 103.120.345 129.505.031Genel Yönetim Giderleri13 -69.351.139 -61.504.187 -34.100.074 -31.062.669Pazarlama Giderleri13 -27.392.168 -19.256.520 -13.628.832 -10.371.519Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 10.189.163 7.702.275 2.457.701 -2.491.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.373.478 165.695.489 57.849.140 85.578.900FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.373.478 165.695.489 57.849.140 85.578.900Finansman Gelirleri14 70.255.809 68.980.074 46.463.497 34.968.912Finansman Giderleri15 -18.949.117 -155.177.313 -10.675.491 -78.584.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)157.680.170 79.498.250 93.637.146 41.963.117Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.734.648 -17.502.864 -20.608.191 -9.219.821Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -30.019.247 -2.841.929 -16.774.481 5.133.076Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -4.715.401 -14.660.935 -3.833.710 -14.352.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)122.945.522 61.995.386 73.028.955 32.743.296DÖNEM KARI (ZARARI)122.945.522 61.995.386 73.028.955 32.743.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları122.945.522 61.995.386 73.028.955 32.743.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,54000000 0,77000000 0,92000000 0,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-144.113 -332.328 -143.701 -361.242Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-180.141 -415.410 -179.626 -451.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.028 83.082 35.925 90.311Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi36.028 83.082 35.925 90.311Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.113 -332.328 -143.701 -361.242TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.801.409 61.663.058 72.885.254 32.382.054Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları122.801.409 61.663.058 72.885.254 32.382.054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862186BIST