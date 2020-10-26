***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-482.025 -482.025 -482.025 -482.025Düzeltmelerden Sonraki Tutar80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383Transferler10 5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-375.307 -375.307 -375.307 92.088.902 92.088.902 91.713.595 91.713.595Dönem Karı (Zararı)92.088.902 92.088.902 92.088.902 92.088.902Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-375.307 -375.307 -375.307 -375.307 -375.307Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.046.269 -2.046.269 -2.046.269 66.597.842 233.372.380 92.088.902 325.461.282 486.814.978 486.814.978Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Transferler10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.114 -144.114 -144.114 213.242.957 213.242.957 213.098.843 213.098.843Dönem Karı (Zararı)213.242.957 213.242.957 213.242.957 213.242.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.114 -144.114 -144.114 -144.114 -144.114Kar Payları-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.995.879 -2.995.879 -2.995.879 76.732.894 289.968.950 213.242.957 503.211.907 673.751.045 673.751.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-273.461.275 53.717.763Dönem Karı (Zararı)213.242.957 92.088.902Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)213.242.957 92.088.902Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.526.429 117.768.222Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 8.095.231 7.392.561Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.745.751 13.377.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.578.344 13.206.977Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler173.500 183.350Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.093 -12.664Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-34.739.830 82.577.488Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-72.467.195 -89.433.823Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.727.365 172.011.311Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-61.517.980 -1.193.282Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.702.884 -10.385.370Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14.201.820 -2.733.224Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.501.064 -7.652.146Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 60.238.701 25.998.074Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.672 1.088Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.672 1.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-463.018.268 -48.232.744Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-266.489.525 -4.975.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-685.237.386 -310.204.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)50.190.909 -135.292.544İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-735.428.295 -174.911.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.790.495 -71.122.462İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 403.976İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.790.495 -71.526.438Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.532.747 -801.012Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler500.229.760 327.239.540İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)43.473.235 -70.161.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)456.756.525 397.400.683Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-576.672 29.522Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.378.797 11.601.539İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.082.069 1.144.070İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.460.866 10.457.469Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-246.248.882 161.624.380Alınan Temettüler1.299.946 122.720Ödenen Faiz-32.993.660 -165.170.565Alınan Faiz68.908.364 88.335.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.734.138 -14.105.392Vergi İadeleri (Ödemeleri)-45.391.417 -12.951.370Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.301.488 -4.137.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.043.181 -210.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 1.919Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.043.181 -211.980Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.680.048 -161.131Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-363.133 -50.849FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI509.700.928 698.882.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri739.465.325 781.557.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-169.241.000 -82.675.000Ödenen Temettüler-60.523.397 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)233.196.472 752.389.702Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi61.517.980 -15.761.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)294.714.452 736.628.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.893.461 36.233.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 389.607.913 772.862.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 648.064.500 131.264.555Finansal Yatırımlar5 277.913.438 25.659.347Ticari Alacaklar4 1.680.936.066 995.692.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 109.055.117 159.246.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.571.880.949 836.446.561Diğer Alacaklar8 23.982.012 33.036.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.982.012 33.036.741Türev Araçlar18 560.509 2.061.573Peşin Ödenmiş Giderler8 2.721.875 1.189.128İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 869.487 226.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.852.388 962.888Diğer Dönen Varlıklar17.027 1.427İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.027 1.427ARA TOPLAM2.634.195.427 1.188.905.358TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.634.195.427 1.188.905.358DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 166.879 166.879Diğer Alacaklar8 86.008.680 53.285.619İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 86.008.680 53.285.619Maddi Duran Varlıklar7 5.310.784 4.111.623Kullanım Hakkı Varlıkları4.185.051 2.834.980Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 10.412.149 12.573.981Ertelenmiş Vergi Varlığı9 6.101.169 3.294.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR112.184.712 76.267.465TOPLAM VARLIKLAR2.746.380.139 1.265.172.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 755.049.934 170.516.032İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 1.203.184 988.842Banka Kredileri6,19 58.748 988.842Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.144.436 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 753.846.750 169.527.190Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar753.846.750 169.527.190Diğer Finansal Yükümlülü 842.717Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler635.876 842.717Ticari Borçlar4 1.236.906.973 516.851.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 112.625.081 69.151.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.124.281.892 447.699.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 3.605.455 3.135.914Türev Araçlar18 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 32.782.469 15.118.348Kısa Vadeli Karşılıklar19.729.226 20.373.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 19.342.506 19.966.727Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 386.720 406.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 13.528.926 8.151.775İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.867.494 903.627İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.661.432 7.248.148ARA TOPLAM2.062.238.859 734.989.061TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.062.238.859 734.989.061UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.654.718 3.068.118İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.807.412 1.115.842Kiralama İşlemlerinden Borçlar.162.807 67.121.587Genel Yönetim Giderleri13 -108.524.581 -91.471.960 -39.173.442 -29.967.773Pazarlama Giderleri13 -43.172.561 -28.155.413 -15.780.393 -8.898.893Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 16.461.326 7.766.169 6.272.163 63.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)234.854.613 194.014.304 128.481.135 28.318.815FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)234.854.613 194.014.304 128.481.135 28.318.815Finansman Gelirleri14 92.930.949 101.484.533 22.675.140 32.504.459Finansman Giderleri15 -54.303.904 -177.411.861 -35.354.786 -22.234.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)273.481.658 118.086.976 115.801.489 38.588.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-60.238.701 -25.998.074 -25.504.054 -8.495.210Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -63.055.538 -20.136.844 -33.036.291 -17.294.915Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 2.816.837 -5.861.230 7.532.237 8.799.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)213.242.957 92.088.902 90.297.435 30.093.516DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)213.242.957 92.088.902 90.297.435 30.093.516Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları213.242.957 92.088.902 90.297.435 30.093.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,66000000 1,15000000 1,13000000 0,38000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-144.113 -375.307 0 -42.979Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-180.141 -469.134 0 -53.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.028 93.827 0 10.745Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi36.028 93.827 0 10.745Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.113 -375.307 0 -42.979TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)213.098.844 91.713.595 90.297.435 30.050.537Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları213.098.844 91.713.595 90.297.435 30.050.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884023BIST