***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-482.025 -482.025 -482.025 -482.025Düzeltmelerden Sonraki Tutar80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383Transferler5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.180.803 -1.180.803 -1.180.803 127.255.019 127.255.019 126.074.216 126.074.216Dönem Karı (Zararı)127.255.019 127.255.019 127.255.019 127.255.019Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.180.803 -1.180.803 -1.180.803 -1.180.803 -1.180.803Dönem Sonu Bakiyeler16 80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Düzeltmelerden Sonraki Tutar80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Transferler10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-540.877 -540.877 -540.877 321.502.056 321.502.056 320.961.179 320.961.179Dönem Karı (Zararı)321.502.056 321.502.056 321.502.056 321.502.056Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-540.877 -540.877 -540.877 -540.877 -540.877Kar Payları-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397Dönem Sonu Bakiyeler16 80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 611.471.006 781.613.381 781.613.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-480.347.099 -27.299.894Dönem Karı (Zararı)321.502.056 127.255.019Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler319.635 145.578.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 10.741.439 9.847.682Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.575.248 17.900.494Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.407.840 17.507.112Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler173.500 406.046Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.092 -12.664Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-50.687.122 85.875.021Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-115.416.050 -114.278.487Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler64.728.928 200.153.508Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-73.332.053 -313.607Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.736.540 -3.626.776Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler40.985 -1.981.395Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.695.555 -1.645.381Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 91.276.521 35.894.260Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9.062 1.088Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9.062 1.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-755.483.909 -170.337.026Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-132.798.820 11.467.342Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.302.319.842 -442.350.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)56.105.477 -156.931.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.358.425.319 -285.419.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.155.381 -15.566.111İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 409.273İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-150.155.381 -15.975.384Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-265.623 -457.600Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler815.154.171 271.834.416İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.714.663 -22.403.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)798.439.508 294.238.123Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-239.166 -210.982Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.140.752 4.946.460İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.044.032 1.460.341İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.184.784 3.486.119Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-433.662.218 102.496.155Alınan Temettüler103.434 233.685Ödenen Faiz-63.172.929 -199.010.479Alınan Faiz115.822.730 113.553.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.768.673 -14.415.010Vergi İadeleri (Ödemeleri)-78.893.303 -24.617.466Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.776.140 -5.540.203YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.253.020 -1.834.916Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.919Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.253.020 -1.836.835Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.656.341 -199.961Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.596.679 -1.636.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI371.687.603 87.480.851Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri601.452.000 170.155.851Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-169.241.000 -82.675.000Ödenen Temettüler-60.523.397 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-117.912.516 58.346.041Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi73.332.051 313.607NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.580.465 58.659.648DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.893.461 36.233.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 50.312.996 94.893.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 393.849.902 131.264.555Finansal Yatırımlar4 158.302.190 25.659.347Ticari Alacaklar7 2.298.018.521 995.692.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 103.140.549 159.246.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.194.877.972 836.446.561Diğer Alacaklar8 117.972.660 33.036.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar117.972.660 33.036.741Türev Araçlar23 366.018 2.061.573Peşin Ödenmiş Giderler14 1.454.751 1.189.128İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 322.651 226.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.132.100 962.888Diğer Dönen Varlıklar24.278 1.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24.278 1.427ARA TOPLAM2.969.988.320 1.188.905.358TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.969.988.320 1.188.905.358DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 166.879 166.879Diğer Alacaklar8 121.426.360 53.285.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 121.426.360 53.285.619Maddi Duran Varlıklar9 5.784.071 4.111.623Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.027.166 2.834.980Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 14.756.119 12.573.981Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.905.185 3.294.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR149.065.780 76.267.465TOPLAM VARLIKLAR3.119.054.100 1.265.172.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 617.699.875 170.516.032İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 55.414 988.842Banka Kredileri55.414 988.842İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar617.644.461 169.527.190Kiralama İşlemlerinden Borçlar63.005 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar617.581.456 169.527.190Diğer Finansal Yükümlülükler6 139.500 842.717Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler139.500 842.717Ticari Borçlar7 1.639.677.386 516.851.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 85.866.509 69.151.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.553.810.877 447.699.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 3.942.961 3.135.914Türev Araçlar23 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 28.031.692 15.118.348Kısa Vadeli Karşılıklar24.083.680 20.373.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 23.696.960 19.966.727Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 386.720 406.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 12.652.048 8.151.775İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 1.908.865 903.627İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.743.183 7.248.148ARA TOPLAM2.326.227.142 734.989.061TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.326.227.142 734.989.061UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 3.541.601 3.068.118İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.034.451 1.115.842Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 2.034.451 1.115.842İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.507.150 1.952.276Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.507.150 1.952.276Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.671.976 5.940.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.671.976 5.940.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.213.577 9.008.163TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.337.440.719 743.997.224ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar781.613.381 521.175.599Ödenmiş Sermaye16 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -3.392.642 -2.851.765Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.392.642 -2.851.765Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 76.732.894 66.597.842Yasal Yedekler76.732.894 66.597.842Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 289.968.950 233.372.380Net Dönem Karı veya Zararı321.502.056 127.255.019TOPLAM ÖZKAYNAKLAR781.613.381 521.175.599TOPLAM KAYNAKLAR3.119.054.100 1.265.172.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 8.775.045.878 7.629.044.705Satışların Maliyeti17 -8.297.132.054 -7.424.874.319TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)477.913.824 204.170.386Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 52.350.884 191.359.212FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.350.884 191.359.212BRÜT KAR (ZARAR)530.264.708 395.529.598Genel Yönetim Giderleri18 -150.979.391 -123.350.525Pazarlama Giderleri18 -61.895.078 -40.232.635Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 14.901.677 9.465.418ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)332.291.916 241.411.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)332.291.916 241.411.856Finansman Gelirleri20 153.868.322 128.775.665Finansman Giderleri21 -73.381.661 -207.038.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)412.778.577 163.149.279Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-91.276.521 -35.894.260Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -91.806.647 -35.911.075Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 530.126 16.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)321.502.056 127.255.019DÖNEM KARI (ZARARI)321.502.056 127.255.019Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları321.502.056 127.255.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 4,02000000 1,59000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-540.877 -1.180.803Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -676.096 -1.476.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler135.219 295.201Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi135.219 295.201Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-540.877 -1.180.803TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)320.961.179 126.074.216Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları320.961.179 126.074.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906763BIST