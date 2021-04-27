***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.300.186 156.506.268Dönem Karı (Zararı)148.507.221 49.916.567Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)148.507.221 49.916.567Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13 -12.624.154 4.629.718Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.824.474 2.699.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.084.552 6.389.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.881.522 6.395.095Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler203.030 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.093Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.504.101 -14.636.302Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-57.173.682 -19.260.424Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34.669.581 4.624.122Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-49.659.557 -8.538.389Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.866.612 4.587.784Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.067.651 649.424Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.798.961 3.938.360Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 36.763.866 14.126.457Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 1.672Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.672İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler92.066.503 153.794.865Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-106.346.857 -763.949Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler376.647.381 130.297.874İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)39.423.522 83.399.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)337.223.859 46.898.459Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler54.495.375 18.378.114İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -4.638İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)54.495.375 18.382.752Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.355.317 -1.260.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-336.704.372 -26.715.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63.921.085 -59.573.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-272.783.287 32.857.466Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.227.916 -721.232Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.851.606 -1.466.627İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.144.343 -1.862.900İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.995.949 396.273İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.250.771 36.047.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)99.250.771 36.047.031Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları227.949.570 208.341.150Alınan Temettüler1.585.853 0Ödenen Faiz-31.491.412 -4.560.266Alınan Faiz55.523.970 19.772.422Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-17.574.005 -14.439.823Vergi İadeleri (Ödemeleri)-127.565.716 -51.326.138Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.128.074 -1.281.077YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-128.131 -2.042.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -128.131 -2.042.271Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-118.471 -1.756.175Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.660 -286.096FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.645.445 -175.264.397Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri670.097.445 54.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-601.452.000 -169.241.000Ödenen Temettüler0 -60.523.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.817.500 -20.800.400Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi49.659.557 8.538.389NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.477.057 -12.262.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.312.996 94.893.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 275.790.053 82.631.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Transferler10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-412 -412 -412 49.916.567 49.916.567 49.916.155 49.916.155Dönem Karı (Zararı)49.916.567 49.916.567 49.916.567 49.916.567Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-412 -412 -412 0 0 -412 -412Kar Payları-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.852.177 -2.852.177 -2.852.177 76.732.894 289.968.950 49.916.567 339.885.517 510.568.357 510.568.357Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 611.471.006 781.613.381 781.613.381Transferler10 321.502.056 -321.502.056 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.231 25.231 25.231 148.507.221 148.507.221 148.532.452 148.532.452Dönem Karı (Zararı)148.507.221 148.507.221 148.507.221 148.507.221Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.231 25.231 25.231 0 0 25.231 25.231Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.367.411 -3.367.411 -3.367.411 76.732.894 611.471.006 148.507.221 759.978.227 930.145.833 930.145.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 820.236.154 393.849.902Finansal Yatırımlar5 258.585.947 158.302.190Ticari Alacaklar4 1.921.371.140 2.298.018.521İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 63.717.027 103.140.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.857.654.113 2.194.877.972Diğer Alacaklar8 48.373.183 117.972.660İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.373.183 117.972.660Türev Araçlar18 779.819 366.018Peşin Ödenmiş Giderler8 2.810.068 1.454.751İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 1.458.693 322.651İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.351.375 1.132.100Diğer Dönen Varlıklar22.500 24.278İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22.500 24.278ARA TOPLAM3.052.178.811 2.969.988.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.052.178.811 2.969.988.320DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 166.879 166.879Diğer Alacaklar8 139.580.250 121.426.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 139.580.250 121.426.360Maddi Duran Varlıklar7 5.415.088 5.784.071Kullanım Hakkı Varlıkları6.546.057 3.027.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 9 2.928.156 3.905.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR168.504.881 149.065.780TOPLAM VARLIKLAR3.220.683.692 3.119.054.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 690.917.823 617.699.875İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 49.210 55.414Banka Kredileri6,19 11.108 55.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar38.102 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 690.868.613 617.644.461Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.700.921 63.005Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar687.167.692 617.581.456Diğer Finansal Yükümlülükler1.846.087 139.500Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler1.846.087 139.500Ticari Borçlar4 1.503.820.172 1.639.677.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 21.945.424 85.866.509İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.481.874.748 1.553.810.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 9.023.973 3.942.961Türev Araçlar18 6.212.762 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 35.475.815 28.031.692Kısa Vadeli Karşılıklar13.520.864 24.083.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 12.931.114 23.696.960Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 589.750 386.720Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 18.372.200 12.652.048İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.843.278 1.908.865İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.528.922 10.743.183ARA TOPLAM2.279.189.696 2.326.227.142TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.279.189.696 2.326.227.142UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.487.459 3.541.601İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.629.202 2.034.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.629.202 2.034.451İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.858.257 1.507.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.858.257 1.507.150Uzun Vadeli Karşılıklar17 7.860.704 7.671.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.860.704 7.671.976Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.348.163 11.213.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.290.537.859 2.337.440.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar930.145.833 781.613.381Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.367.411 -3.392.642Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.367.411 -3.392.642Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 76.732.894 76.732.894Yasal Yedekler76.732.894 76.732.894Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 611.471.006 289.968.950Net Dönem Karı veya Zararı148.507.221 321.502.056TOPLAM ÖZKAYNAKLAR930.145.833 781.613.381TOPLAM KAYNAKLAR3.220.683.692 3.119.054.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 3.158.719.756 3.546.683.832Satışların Maliyeti11 -2.978.019.804 -3.476.863.354TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)180.699.952 69.820.478Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 21.280.479 19.986.799FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.280.479 19.986.799BRÜT KAR (ZARAR)201.980.431 89.807.277Genel Yönetim Giderleri13 -47.322.289 -35.251.065Pazarlama Giderleri13 -19.065.642 -13.763.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 5.070.758 7.731.462ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.663.258 48.524.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)140.663.258 48.524.338Finansman Gelirleri14 87.746.406 23.792.312Finansman Giderleri15 -43.138.577 -8.273.626SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)185.271.087 64.043.024Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.763.866 -14.126.457Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -35.759.069 -13.244.766Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -1.004.797 -881.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)148.507.221 49.916.567DÖNEM KARI (ZARARI)148.507.221 49.916.567Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları148.507.221 49.916.567Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,86000000 0,62000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25.231 -412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.538 -515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.307 103Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-6.307 103Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.231 -412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)148.532.452 49.916.155Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları148.532.452 49.916.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931392BIST