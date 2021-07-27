***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Transferler10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.113 -144.113 -144.113 122.945.522 122.945.522 122.801.409 122.801.409Dönem Karı (Zararı)122.945.522 122.945.522 122.945.522 122.945.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.113 -144.113 -144.113 -144.113 -144.113Kar Payları-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.995.878 -2.995.878 -2.995.878 76.732.894 122.945.522 122.945.522 583.453.611 583.453.611Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 611.471.006 781.613.381 781.613.381Transferler10 321.502.056 -321.502.056Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153.693 -153.693 -153.693 246.615.971 246.615.971 246.462.278 246.462.278Dönem Karı (Zararı)246.615.971 246.615.971 246.615.971 246.615.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-153.693 -153.693 -153.693 -153.693 -153.693Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.546.335 -3.546.335 -3.546.335 76.732.894 611.471.006 246.615.971 858.086.977 1.028.075.659 1.028.075.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.472.114 -117.101.977Dönem Karı (Zararı)246.615.971 122.945.522Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)246.615.971 122.945.522Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.442.927 -17.844.419Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 5.677.401 5.419.138Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.944.090 11.680.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.734.060 11.536.889Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler210.030 150.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.093Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-42.659.134 -34.397.678Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-127.906.358 -42.128.478Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler85.247.224 7.730.800Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-77.758.207 -19.384.532Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.301.554 -15.898.462Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.203.969 -17.941.898Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.097.585 2.043.436Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 80.051.369 34.734.648Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 1.671Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-319.905.638 -213.492.485Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-98.934.847 -439.141.306Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler489.810.878 -1.130.282.248İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)91.305.913 70.253.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)398.504.965 -1.200.535.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler75.481.020 -4.273.032İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2.828.456İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)75.481.020 -1.444.576Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.290.680 -1.730.970Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-776.471.890 964.169.214İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.468.947 -50.726.414İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-766.002.943 1.014.895.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-588.278 -708.453Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.911.841 398.474.310İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.750.451 -1.276.150İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.161.390 399.750.460Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-83.732.594 -108.391.382Alınan Temettüler5.404.737 89.756Ödenen Faiz-65.719.418 -5.143.101Alınan Faiz121.624.036 42.549.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-18.075.657 -14.682.866Vergi İadeleri (Ödemeleri)-64.129.681 -28.764.993Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.843.537 -2.759.077YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.562.904 -2.485.581Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.562.904 -2.485.581Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-216.821 -2.143.766Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.346.083 -341.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI610.585.569 125.635.603Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.212.037.571 355.400.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-601.452.002 -169.241.000Ödenen Temettüler0 -60.523.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)500.550.551 6.048.045Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi77.758.207 19.384.532NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)578.308.758 25.432.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.312.996 94.893.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 628.621.754 120.326.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.138.955.361 393.849.902Finansal Yatırımlar5 251.747.087 158.302.190Ticari Alacaklar4 1.808.207.643 2.298.018.521İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 11.834.636 103.140.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.796.373.007 2.194.877.972Diğer Alacaklar8 58.356.805 117.972.660İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar58.356.805 117.972.660Türev Araçlar18 690.826 366.018Peşin Ödenmiş Giderler8 2.745.431 1.454.751İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 1.478.502 322.651İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.266.929 1.132.100Diğer Dönen Varlıklar21.604 24.278İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21.604 24.278ARA TOPLAM3.260.724.757 2.969.988.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.260.724.757 2.969.988.320DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 166.879 166.879Diğer Alacaklar8 108.761.338 121.426.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 108.761.338 121.426.360Maddi Duran Varlıklar7 5.038.729 5.784.071Kullanım Hakkı Varlıkları5.288.115 3.027.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.392.922 3.905.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR139.927.092 149.065.780TOPLAM VARLIKLAR3.400.651.849 3.119.054.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.239.542.669 617.699.875İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 103.116 55.414Banka Kredileri6,19 83.671 55.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.445 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.239.439.553 617.644.461Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.517.909 63.005Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.236.921.644 617.581.456Diğer Finansal Yükümlülükler4.731.960 139.500Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4.731.960 139.500Ticari Borçlar4 1.029.129.336 1.639.677.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 75.397.562 85.866.509İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar953.731.774 1.553.810.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 4.371.000 3.942.961Türev Araçlar5.422.393 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 45.326.938 28.031.692Kısa Vadeli Karşılıklar18.352.272 24.083.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 17.918.742 23.696.960Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 433.530 386.720Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 13.758.307 12.652.048İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.164.607 1.908.865İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.593.700 10.743.183ARA TOPLAM2.360.634.875 2.326.227.142TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.360.634.875 2.326.227.142UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.480.892 3.541.601İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.723.617 2.034.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.723.617 2.034.451İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.757.275 1.507.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.757.275 1.507.150Uzun Vadeli Karşılıklar17 8.460.423 7.671.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.460.423 7.671.976TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.941.315 11.213.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.372.576.190 2.337.440.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.028.075.659 781.613.381Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -3.546.335 -3.392.642Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.546.335 -3.392.642Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 76.732.894 76.732.894Yasal Yedekler76.732.894 76.732.894Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 611.471.006 289.968.950Net Dönem Karı veya Zararı246.615.971 321.502.056TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.028.075.659 781.613.381TOPLAM KAYNAKLAR3.400.651.849 3.119.054.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 5.583.534.978 4.058.014.179 2.424.815.222 511.330.347Satışların Maliyeti11 -5.265.872.976 -3.862.598.899 -2.287.853.172 -385.735.545TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)317.662.002 195.415.280 136.962.050 125.594.802Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 38.926.897 -2.487.658 17.646.418 -22.474.457FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.926.897 -2.487.658 17.646.418 -22.474.457BRÜT KAR (ZARAR)356.588.899 192.927.622 154.608.468 103.120.345Genel Yönetim Giderleri13 -95.036.089 -69.351.139 -47.713.800 -34.100.074Pazarlama Giderleri13 -34.654.577 -27.392.168 -15.588.935 -13.628.832Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 15.385.190 10.189.163 10.314.432 2.457.701ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)242.283.423 106.373.478 101.620.165 57.849.140FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)242.283.423 106.373.478 101.620.165 57.849.140Finansman Gelirleri14 180.534.485 70.255.809 92.788.079 46.463.497Finansman Giderleri15 -96.150.568 -18.949.117 -53.011.992 -10.675.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)326.667.340 157.680.170 141.396.252 93.637.146Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-80.051.369 -34.734.648 -43.287.503 -20.608.191Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -81.424.927 -30.019.247 -45.665.858 -16.774.481Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 1.373.558 -4.715.401 2.378.355 -3.833.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)246.615.971 122.945.522 98.108.749 73.028.955DÖNEM KARI (ZARARI)246.615.971 122.945.522 98.108.749 73.028.955Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları246.615.971 122.945.522 98.108.749 73.028.955Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,08000000 1,54000000 1,23000000 0,91000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-153.693 -144.113 -178.923 -143.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-204.923 -180.141 -236.462 -179.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler51.230 36.028 57.539 35.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi51.230 36.028 57.539 35.925Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-153.693 -144.113 -178.923 -143.701TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)246.462.278 122.801.409 97.929.826 72.885.254Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları246.462.278 122.801.409 97.929.826 72.885.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952065BIST