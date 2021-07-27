***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2021 18:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Transferler
10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.113 -144.113 -144.113 122.945.522 122.945.522 122.801.409 122.801.409
Dönem Karı (Zararı)
122.945.522 122.945.522 122.945.522 122.945.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.113 -144.113 -144.113 -144.113 -144.113
Kar Payları
-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.995.878 -2.995.878 -2.995.878 76.732.894 122.945.522 122.945.522 583.453.611 583.453.611
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 611.471.006 781.613.381 781.613.381
Transferler
10 321.502.056 -321.502.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.693 -153.693 -153.693 246.615.971 246.615.971 246.462.278 246.462.278
Dönem Karı (Zararı)
246.615.971 246.615.971 246.615.971 246.615.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.693 -153.693 -153.693 -153.693 -153.693
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.546.335 -3.546.335 -3.546.335 76.732.894 611.471.006 246.615.971 858.086.977 1.028.075.659 1.028.075.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.472.114 -117.101.977
Dönem Karı (Zararı)
246.615.971 122.945.522
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
246.615.971 122.945.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.442.927 -17.844.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 5.677.401 5.419.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.944.090 11.680.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.734.060 11.536.889
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
210.030 150.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.659.134 -34.397.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-127.906.358 -42.128.478
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
85.247.224 7.730.800
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-77.758.207 -19.384.532
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.301.554 -15.898.462
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.203.969 -17.941.898
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.097.585 2.043.436
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 80.051.369 34.734.648
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.671
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-319.905.638 -213.492.485
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-98.934.847 -439.141.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
489.810.878 -1.130.282.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
91.305.913 70.253.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
398.504.965 -1.200.535.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
75.481.020 -4.273.032
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.828.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
75.481.020 -1.444.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.290.680 -1.730.970
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-776.471.890 964.169.214
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.468.947 -50.726.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-766.002.943 1.014.895.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-588.278 -708.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.911.841 398.474.310
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.750.451 -1.276.150
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.161.390 399.750.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-83.732.594 -108.391.382
Alınan Temettüler
5.404.737 89.756
Ödenen Faiz
-65.719.418 -5.143.101
Alınan Faiz
121.624.036 42.549.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.075.657 -14.682.866
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.129.681 -28.764.993
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.843.537 -2.759.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.562.904 -2.485.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.562.904 -2.485.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.821 -2.143.766
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.346.083 -341.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
610.585.569 125.635.603
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.212.037.571 355.400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-601.452.002 -169.241.000
Ödenen Temettüler
0 -60.523.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
500.550.551 6.048.045
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
77.758.207 19.384.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.308.758 25.432.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.312.996 94.893.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 628.621.754 120.326.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.138.955.361 393.849.902
Finansal Yatırımlar
5 251.747.087 158.302.190
Ticari Alacaklar
4 1.808.207.643 2.298.018.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 11.834.636 103.140.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.796.373.007 2.194.877.972
Diğer Alacaklar
8 58.356.805 117.972.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.356.805 117.972.660
Türev Araçlar
18 690.826 366.018
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.745.431 1.454.751
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.478.502 322.651
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.266.929 1.132.100
Diğer Dönen Varlıklar
21.604 24.278
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.604 24.278
ARA TOPLAM
3.260.724.757 2.969.988.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.260.724.757 2.969.988.320
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 166.879 166.879
Diğer Alacaklar
8 108.761.338 121.426.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 108.761.338 121.426.360
Maddi Duran Varlıklar
7 5.038.729 5.784.071
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.288.115 3.027.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.392.922 3.905.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.927.092 149.065.780
TOPLAM VARLIKLAR
3.400.651.849 3.119.054.100
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.239.542.669 617.699.875
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 103.116 55.414
Banka Kredileri
6,19 83.671 55.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.445 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.239.439.553 617.644.461
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.517.909 63.005
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.236.921.644 617.581.456
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.731.960 139.500
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4.731.960 139.500
Ticari Borçlar
4 1.029.129.336 1.639.677.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 75.397.562 85.866.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
953.731.774 1.553.810.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 4.371.000 3.942.961
Türev Araçlar
5.422.393 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 45.326.938 28.031.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.352.272 24.083.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 17.918.742 23.696.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 433.530 386.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 13.758.307 12.652.048
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.164.607 1.908.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.593.700 10.743.183
ARA TOPLAM
2.360.634.875 2.326.227.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.360.634.875 2.326.227.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.480.892 3.541.601
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.723.617 2.034.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.723.617 2.034.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.757.275 1.507.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.757.275 1.507.150
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.460.423 7.671.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.460.423 7.671.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.941.315 11.213.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.372.576.190 2.337.440.719
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.028.075.659 781.613.381
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -3.546.335 -3.392.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.546.335 -3.392.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 76.732.894
Yasal Yedekler
76.732.894 76.732.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 611.471.006 289.968.950
Net Dönem Karı veya Zararı
246.615.971 321.502.056
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.028.075.659 781.613.381
TOPLAM KAYNAKLAR
3.400.651.849 3.119.054.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 5.583.534.978 4.058.014.179 2.424.815.222 511.330.347
Satışların Maliyeti
11 -5.265.872.976 -3.862.598.899 -2.287.853.172 -385.735.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
317.662.002 195.415.280 136.962.050 125.594.802
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 38.926.897 -2.487.658 17.646.418 -22.474.457
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.926.897 -2.487.658 17.646.418 -22.474.457
BRÜT KAR (ZARAR)
356.588.899 192.927.622 154.608.468 103.120.345
Genel Yönetim Giderleri
13 -95.036.089 -69.351.139 -47.713.800 -34.100.074
Pazarlama Giderleri
13 -34.654.577 -27.392.168 -15.588.935 -13.628.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.385.190 10.189.163 10.314.432 2.457.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.283.423 106.373.478 101.620.165 57.849.140
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
242.283.423 106.373.478 101.620.165 57.849.140
Finansman Gelirleri
14 180.534.485 70.255.809 92.788.079 46.463.497
Finansman Giderleri
15 -96.150.568 -18.949.117 -53.011.992 -10.675.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
326.667.340 157.680.170 141.396.252 93.637.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.051.369 -34.734.648 -43.287.503 -20.608.191
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -81.424.927 -30.019.247 -45.665.858 -16.774.481
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 1.373.558 -4.715.401 2.378.355 -3.833.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
246.615.971 122.945.522 98.108.749 73.028.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
246.615.971 122.945.522 98.108.749 73.028.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
246.615.971 122.945.522 98.108.749 73.028.955
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,08000000 1,54000000 1,23000000 0,91000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-153.693 -144.113 -178.923 -143.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-204.923 -180.141 -236.462 -179.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
51.230 36.028 57.539 35.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
51.230 36.028 57.539 35.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-153.693 -144.113 -178.923 -143.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.462.278 122.801.409 97.929.826 72.885.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
246.462.278 122.801.409 97.929.826 72.885.254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952065
BIST