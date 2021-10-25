***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599Transferler10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.114 -144.114 213.242.957 213.242.957 213.098.843 213.098.843Dönem Karı (Zararı)0 0 213.242.957 213.242.957 213.242.957 213.242.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.114 -144.114 0 0 -144.114 -144.114Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -2.995.879 -2.995.879 76.732.894 213.242.957 213.242.957 673.751.045 673.751.045Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 321.502.056 321.502.056 781.613.381 781.613.381Transferler10 321.502.056 -321.502.056 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.590 -47.590 317.821.610 317.821.610 317.821.610 317.821.610Dönem Karı (Zararı)0 0 317.821.610 317.821.610 317.821.610 317.821.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.590 -47.590 0 0 -47.590 -47.590Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.440.232 -3.440.232 76.732.894 317.821.610 317.821.610 1.099.387.401 1.099.387.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-132.939.783 -273.461.275Dönem Karı (Zararı)317.821.610 213.242.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.009.196 3.526.429Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 8.552.961 8.095.231Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.098.270 15.745.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.850.240 15.578.344Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler248.030 173.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.093Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-64.467.307 -34.739.830Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-189.258.003 -72.467.195Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler124.790.696 37.727.365Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-59.181.996 -61.517.980Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.795.486 15.702.884Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.043.308 14.201.820Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.247.822 1.501.064Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 103.798.513 60.238.701Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.241 1.672Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4.241 1.672İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-411.620.913 -463.018.268Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-254.693.450 -266.489.525Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler435.223.328 -685.237.386İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-97.313.352 50.190.909İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)532.536.680 -735.428.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-101.391.595 -20.790.495İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-101.391.595 -20.790.495Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-811.904 -1.532.747Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-510.641.614 500.229.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-73.182.076 43.473.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-437.459.538 456.756.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-450.731 -576.672Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.145.053 11.378.797İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.887.523 -1.082.069İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.032.576 12.460.866Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-92.790.107 -246.248.882Alınan Temettüler5.419.413 1.299.946Ödenen Faiz-96.638.942 -32.993.660Alınan Faiz183.824.174 68.908.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-18.415.408 -14.734.138Vergi İadeleri (Ödemeleri)-109.798.937 -45.391.417Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.539.976 -4.301.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.051.391 -3.043.181Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.051.391 -3.043.181Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-384.537 -2.680.048Maddi Olmayan Duran Varlık Alımarı-2.666.854 -363.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI332.990.600 509.700.928Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri934.442.600 739.465.325Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-601.452.000 -169.241.000Ödenen Temettüler0 -60.523.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)196.999.426 233.196.472Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi58.847.996 61.517.980NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)255.847.422 294.714.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.312.996 94.893.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 306.160.418 389.607.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 705.448.202 393.849.902Finansal Yatırımlar5 420.234.349 158.302.190Ticari Alacaklar4 1.862.795.193 2.298.018.521İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 200.453.901 103.140.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.662.341.292 2.194.877.972Diğer Alacaklar8 211.676.569 117.972.660İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar211.676.569 117.972.660Türev Araçlar18 1.521.548 366.018Peşin Ödenmiş Giderler8 2.266.655 1.454.751İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 948.174 322.651İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.318.481 1.132.100Diğer Dönen Varlıklar17.288 24.278İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.288 24.278ARA TOPLAM3.203.959.804 2.969.988.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.203.959.804 2.969.988.320DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 166.879 166.879Diğer Alacaklar8 132.318.507 121.426.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 132.318.507 121.426.360Maddi Duran Varlıklar7 4.749.400 5.784.071Kullanım Hakkı Varlıkları4.087.126 3.027.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 14.671.446 14.756.119Ertelenmiş Vergi Varlığı9 2.673.953 3.905.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.667.311 149.065.780TOPLAM VARLIKLAR3.362.627.115 3.119.054.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 969.305.211 617.699.875İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 44.276 55.414Banka Kredileri6,19 44.276 55.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar969.260.935 617.644.461Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.284.971 63.005Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar967.975.964 617.581.456Diğer Finansal Yükümlülükler34.375.472 139.500Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler34.375.472 139.500Ticari Borçlar4 1.184.772.401 1.639.677.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 12.684.433 85.866.509İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.172.087.968 1.553.810.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 4.548.546 3.942.961Türev Araçlar2.069.352 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 20.720.342 28.031.692Kısa Vadeli Karşılıklar22.841.516 24.083.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 22.409.986 23.696.960Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 431.530 386.720Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 12.474.903 12.652.048İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.066.931 1.908.865İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.407.972 10.743.183ARA TOPLAM2.251.107.743 2.326.227.142TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.251.107.743 2.326.227.142UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.527.830 3.541.601İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.645.626 2.034.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.645.626 2.034.451İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.882.204 1.507.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.882.204 1.507.150Uzun Vadeli Karşılıklar17 8.604.141 7.671.976Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.604.141 7.671.976TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.131.971 11.213.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.263.239.714 2.337.440.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.099.387.401 781.613.381Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -3.440.232 -3.392.642Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.440.232 -3.392.642Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 76.732.894 76.732.894Yasal Yedekler76.732.894 76.732.894Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 611.471.006 289.968.950Net Dönem Karı veya Zararı317.821.610 321.502.056TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.099.387.401 781.613.381TOPLAM KAYNAKLAR3.362.627.115 3.119.054.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 8.231.028.398 5.133.005.007 2.647.493.420 1.074.990.828Satışların Maliyeti11 -7.818.891.037 -4.842.360.816 -2.553.018.061 -979.761.917TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)412.137.361 290.644.191 94.475.359 95.228.911Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 41.853.007 79.446.238 2.926.110 81.933.896FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.853.007 79.446.238 2.926.110 81.933.896BRÜT KAR (ZARAR)453.990.368 370.090.429 97.401.469 177.162.807Genel Yönetim Giderleri13 -143.993.026 -108.524.581 -48.956.937 -39.173.442Pazarlama Giderleri13 -47.202.741 -43.172.561 -12.548.164 -15.780.393Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 17.314.357 16.461.326 1.929.167 6.272.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)280.108.958 234.854.613 37.825.535 128.481.135FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)280.108.958 234.854.613 37.825.535 128.481.135Finansman Gelirleri14 272.147.687 92.930.949 91.613.202 22.675.140Finansman Giderleri15 636.522 -54.303.904 -34.485.954 -35.354.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)421.620.123 273.481.658 94.952.783 115.801.489Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-103.798.513 -60.238.701 -23.747.144 -25.504.054Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -102.487.586 -63.055.538 -21.062.659 -33.036.291Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -1.310.927 2.816.837 -2.684.485 7.532.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)317.821.610 213.242.957 71.205.639 90.297.435DÖNEM KARI (ZARARI)317.821.610 213.242.957 71.205.639 90.297.435Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları317.821.610 213.242.957 71.205.639 90.297.435Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,97000000 2,66000000 0,89000000 1,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.590 -144.113 106.102 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.454 -180.141 141.468 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.864 36.028 -35.366 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.864 36.028 -35.366 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.590 -144.113 106.102 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)317.774.020 213.098.844 71.311.741 90.297.435Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları317.774.020 213.098.844 71.311.741 90.297.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972248BIST