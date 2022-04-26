***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 781.613.381 781.613.381Transferler10 321.502.056 -321.502.056 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.231 25.231 25.231 148.507.221 148.532.452 148.532.452Dönem Karı (Zararı)148.507.221 148.507.221 148.507.221Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.231 25.231 25.231 25.231 25.231Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.367.411 -3.367.411 -3.367.411 76.732.894 611.471.006 148.507.221 930.145.833 930.145.833Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -5.282.393 -5.282.393 -5.282.393 76.732.894 611.471.006 446.782.511 1.226.506.141 1.226.506.141Transferler10 446.782.511 -446.782.511 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)292.332 292.332 292.332 213.487.646 213.779.978 213.779.978Dönem Karı (Zararı)213.487.646 213.487.646 213.487.646Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)292.332 292.332 292.332 292.332 292.332Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -4.990.061 -4.990.061 -4.990.061 76.732.894 1.058.253.517 213.487.646 1.440.286.119 1.440.286.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-304.221.880 107.300.186Dönem Karı (Zararı)213.487.646 148.507.221Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)213.487.646 148.507.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-140.266.788 -12.624.154Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 3.587.538 2.824.474Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.625.576 8.084.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.485.576 7.881.522Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.000 203.030Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-33.570.414 -22.504.101Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-122.573.079 -57.173.682Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler89.002.665 34.669.581Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-141.117.675 -49.659.557Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.929.053 11.866.612Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-37.269.741 6.067.651Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.340.688 5.798.961Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 52.137.240 36.763.866Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-196.096.085 92.066.503Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-161.206.288 -106.346.857Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-786.912.232 376.647.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18.708.144 39.423.522İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-805.620.376 337.223.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.491.107 54.495.375İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)17.491.107 54.495.375Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.579.411 -1.355.317Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler587.173.129 -336.704.372İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.086.807 -63.921.085İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)615.259.936 -272.783.287Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.348.779 4.227.916Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.384.931 1.851.606İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.013.410 -2.144.343İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.371.521 3.995.949İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.973.762 99.250.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)151.973.762 99.250.771Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-122.875.227 227.949.570Alınan Temettüler20.252.576 1.585.853Ödenen Faiz-80.630.553 -31.491.412Alınan Faiz103.817.111 55.523.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.706.705 -17.574.005Vergi İadeleri (Ödemeleri)-201.477.908 -127.565.716Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.601.174 -1.128.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.381.760 -128.131Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.381.760 -128.131Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.649.791 -118.471Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.731.969 -9.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI557.790.109 68.645.445Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.496.049.109 670.097.445Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.938.259.000 -601.452.000Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)250.186.469 175.817.500Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi141.117.675 49.659.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)391.304.144 225.477.057DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ694.044.624 50.312.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.085.348.768 275.790.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.031.374.513 1.383.051.453Finansal Yatırımlar5 1.199.693.951 1.001.222.901Ticari Alacaklar4 3.158.680.263 2.371.768.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 204.463.913 223.172.057İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.954.216.350 2.148.595.974Diğer Alacaklar8 41.738.544 32.882.572İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.738.544 32.882.572Türev Araçlar18 6.759.615 10.507.036Peşin Ödenmiş Giderler8 5.120.515 2.541.104İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 2.297.490 381.759İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.823.025 2.159.345Diğer Dönen Varlıklar137.796 14.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar137.796 14.584ARA TOPLAM6.443.505.197 4.801.987.681TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.443.505.197 4.801.987.681DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Diğer Alacaklar8 182.055.568 205.566.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 182.055.568 205.566.107Maddi Duran Varlıklar7 5.483.343 4.337.256Kullanım Hakkı Varlıkları7.158.592 2.959.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 14.262.912 13.746.447Ertelenmiş Vergi Varlığı9 6.301.579 3.523.692TOPLAM DURAN VARLIKLAR215.421.705 230.292.965TOPLAM VARLIKLAR6.658.926.902 5.032.280.646KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.563.652.246 1.982.158.260İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 113.586 180.503Banka Kredileri6,19 42.260 84.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar71.326 96.110İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 2.563.538.660 1.981.977.757Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.766.678 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar2.558.771.982 1.981.977.757Diğer Finansal Yükümlülükler0 4.692.778Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 4.692.778Ticari Borçlar4 2.512.045.106 1.666.353.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 27.413.536 55.500.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.484.631.570 1.610.853.034Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 6.258.859 4.805.085Türev Araçlar18 25.685.614 27.092.347Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 54.737.231 49.274.024Kısa Vadeli Karşılıklar19.280.388 28.131.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 18.818.858 27.740.157Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 461.530 391.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 22.276.706 28.393.039İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.665.243 1.011.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.611.463 27.381.337ARA TOPLAM5.203.936.150 3.790.900.597TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.203.936.150 3.790.900.597UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.022.862 3.491.895İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.706.636 1.528.708Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.706.636 1.528.708İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.316.226 1.963.187Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.316.226 1.963.187Uzun Vadeli Karşılıklar17 11.681.771 11.382.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.681.771 11.382.013TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.704.633 14.873.908TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.218.640.783 3.805.774.505ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.440.286.119 1.226.506.141Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.990.061 -5.282.393Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.990.061 -5.282.393Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 76.732.894 76.732.894Yasal Yedekler76.732.894 76.732.894Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 1.058.253.517 611.471.006Net Dönem Karı veya Zararı213.487.646 446.782.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.440.286.119 1.226.506.141TOPLAM KAYNAKLAR6.658.926.902 5.032.280.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 8.866.738.780 3.158.719.756Satışların Maliyeti11 -8.569.584.446 -2.978.019.804TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)297.154.334 180.699.952Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı-41.811.395 21.280.479FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-41.811.395 21.280.479BRÜT KAR (ZARAR)255.342.939 201.980.431Genel Yönetim Giderleri13 -83.091.551 -47.322.289Pazarlama Giderleri13 -21.034.567 -19.065.642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 40.558.573 5.070.758ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)191.775.394 140.663.258FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)191.775.394 140.663.258Finansman Gelirleri14 195.966.938 87.746.406Finansman Giderleri15 -122.117.446 -43.138.577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)265.624.886 185.271.087Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-52.137.240 -36.763.866Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -54.974.595 -35.759.069Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 2.837.355 -1.004.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)213.487.646 148.507.221DÖNEM KARI (ZARARI)213.487.646 148.507.221Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları213.487.646 148.507.221Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 2,67000000 1,86000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar292.332 25.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)365.415 31.538Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-73.083 -6.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-73.083 -6.307Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)292.332 25.231TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)213.779.978 148.532.452Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları213.779.978 148.532.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024026BIST