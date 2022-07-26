***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.07.2022 19:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 611.471.006 781.613.381 781.613.381
Transferler
10 321.502.056 -321.502.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.693 -153.693 -153.693 246.615.971 246.615.971 246.462.278 246.462.278
Dönem Karı (Zararı)
246.615.971 246.615.971 246.615.971 246.615.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.693 -153.693 -153.693 -153.693 -153.693
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.546.335 -3.546.335 -3.546.335 76.732.894 611.471.006 246.615.971 858.086.977 1.028.075.659 1.028.075.659
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -5.282.393 -5.282.393 -5.282.393 76.732.894 611.471.006 446.782.511 1.058.253.517 1.226.506.141 1.226.506.141
Transferler
446.782.511 -2.809.243 -2.809.243 -2.809.243 461.706.658 461.706.658 458.897.415 458.897.415
Dönem Karı (Zararı)
446.706.658 446.706.658 446.706.658 446.706.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.809.243 -2.809.243 -2.809.243 -2.809.243 -2.809.243
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -8.091.636 -8.091.636 -8.091.636 76.732.894 1.058.253.517 461.706.658 1.519.960.175 1.685.403.556 1.685.403.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-923.682.959 -107.472.114
Dönem Karı (Zararı)
461.706.658 246.615.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
461.706.658 246.615.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-216.748.908 -10.442.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 7.265.103 5.677.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.192.665 13.944.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.882.665 13.734.060
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
310.000 210.030
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-55.184.916 -42.659.134
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-257.811.503 -127.906.358
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
202.626.587 85.247.224
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-337.808.128 -77.758.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.515.934 10.301.554
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.683.748 5.203.969
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.832.186 5.097.585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 134.270.434 80.051.369
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.098.386.348 -319.905.638
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-581.454.430 -98.934.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-758.748.994 489.810.878
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
179.145.001 91.305.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-937.893.995 398.504.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
71.196.513 75.481.020
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.004 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
71.198.517 75.481.020
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.063.753 -1.290.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
177.277.384 -776.471.890
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
101.644.698 -10.468.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.632.686 -766.002.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.902.497 -588.278
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.495.565 -7.911.841
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-994.256 -1.750.451
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.501.309 -6.161.390
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-853.428.598 -83.732.594
Alınan Temettüler
39.168.746 5.404.737
Ödenen Faiz
-198.469.017 -65.719.418
Alınan Faiz
220.244.127 121.624.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.967.948 -18.075.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-104.450.013 -64.129.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.780.256 -2.843.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.456.608 -2.562.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.456.608 -2.562.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.096.221 -216.821
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.360.387 -2.346.083
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
749.156.994 610.585.569
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.687.415.994 1.212.037.571
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.938.259.000 -601.452.002
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.982.573 500.550.551
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
337.808.128 77.758.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.825.555 578.308.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
694.044.624 50.312.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 852.870.179 628.621.754
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.926.952.858 1.383.051.453
Finansal Yatırımlar
5 1.580.961.808 1.001.222.901
Ticari Alacaklar
4 3.130.517.025 2.371.768.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 44.027.056 223.172.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.086.489.969 2.148.595.974
Diğer Alacaklar
8 63.525.071 32.882.572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.004 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.523.067 32.882.572
Türev Araçlar
18 7.152.601 10.507.036
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.604.857 2.541.104
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 2.148.708 381.759
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.456.149 2.159.345
Diğer Dönen Varlıklar
170.175 14.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
170.175 14.584
ARA TOPLAM
6.715.884.395 4.801.987.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.715.884.395 4.801.987.681
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 106.531.257 205.566.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 106.531.257 205.566.107
Maddi Duran Varlıklar
7 5.403.050 4.337.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.347.021 2.959.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 13.665.186 13.746.447
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 18.416.782 3.523.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.523.007 230.292.965
TOPLAM VARLIKLAR
6.865.407.402 5.032.280.646
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.746.571.335 1.982.158.260
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 189.993 180.503
Banka Kredileri
6,19 144.497 84.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
45.496 96.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.746.381.342 1.981.977.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.260.410 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.743.120.932 1.981.977.757
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 4.692.778
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 4.692.778
Ticari Borçlar
4 2.230.293.937 1.666.353.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 157.145.041 55.500.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.073.148.896 1.610.853.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 6.777.582 4.805.085
Türev Araçlar
32.570.098 27.092.347
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
32.570.098 27.092.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 93.025.616 49.274.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.591.719 28.131.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 27.960.189 27.740.157
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 631.530 391.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 23.542.711 28.393.039
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.582.160 1.011.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.960.551 27.381.337
ARA TOPLAM
5.161.372.998 3.790.900.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.161.372.998 3.790.900.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.808.494 3.491.895
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.655.996 1.528.708
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.655.996 1.528.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.152.498 1.963.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.152.498 1.963.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.822.354 11.382.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.822.354 11.382.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.630.848 14.873.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.180.003.846 3.805.774.505
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.685.403.556 1.226.506.141
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -8.091.636 -5.282.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.091.636 -5.282.393
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 76.732.894
Yasal Yedekler
76.732.894 76.732.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.058.253.517 611.471.006
Net Dönem Karı veya Zararı
461.706.658 446.782.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.685.403.556 1.226.506.141
TOPLAM KAYNAKLAR
6.865.407.402 5.032.280.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 24.164.037.571 5.583.534.978 15.297.298.791 2.424.815.222
Satışların Maliyeti
11 -23.493.409.611 -5.265.872.976 -14.923.825.165 -2.287.853.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
670.627.960 317.662.002 373.473.626 136.962.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 -67.487.728 38.926.897 -25.676.333 17.646.418
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-67.487.728 38.926.897 -25.676.333 17.646.418
BRÜT KAR (ZARAR)
603.140.232 356.588.899 347.797.293 154.608.468
Genel Yönetim Giderleri
13 -176.102.198 -95.036.089 -93.010.647 -47.713.800
Pazarlama Giderleri
13 -50.987.282 -34.654.577 -29.952.715 -15.588.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 113.454.041 15.385.190 72.895.468 10.314.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
489.504.793 242.283.423 297.729.399 101.620.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
489.504.793 242.283.423 297.729.399 101.620.165
Finansman Gelirleri
14 357.045.069 180.534.485 161.078.131 92.788.079
Finansman Giderleri
15 -250.572.770 -96.150.568 -128.455.324 -53.011.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
595.977.092 326.667.340 330.352.206 141.396.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-134.270.434 -80.051.369 -82.133.194 -43.287.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -148.201.605 -81.424.927 -93.227.010 -45.665.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 13.931.171 1.373.558 11.093.816 2.378.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
461.706.658 246.615.971 248.219.012 98.108.749
DÖNEM KARI (ZARARI)
461.706.658 246.615.971 248.219.012 98.108.749
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
461.706.658 246.615.971 248.219.012 98.108.749
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 5,77000000 3,08000000 3,10000000 1,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.809.243 -153.693 -3.101.574 -178.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.745.657 -204.923 -4.111.071 -236.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
936.414 51.230 1.009.497 57.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
936.414 51.230 1.009.497 57.539
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.809.243 -153.693 -3.101.574 -178.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
458.897.415 246.462.278 245.117.438 97.929.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
458.897.415 246.462.278 245.117.438 97.929.826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047901
BIST