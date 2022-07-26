***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 611.471.006 781.613.381 781.613.381Transferler10 321.502.056 -321.502.056Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153.693 -153.693 -153.693 246.615.971 246.615.971 246.462.278 246.462.278Dönem Karı (Zararı)246.615.971 246.615.971 246.615.971 246.615.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-153.693 -153.693 -153.693 -153.693 -153.693Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.546.335 -3.546.335 -3.546.335 76.732.894 611.471.006 246.615.971 858.086.977 1.028.075.659 1.028.075.659Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -5.282.393 -5.282.393 -5.282.393 76.732.894 611.471.006 446.782.511 1.058.253.517 1.226.506.141 1.226.506.141Transferler446.782.511 -2.809.243 -2.809.243 -2.809.243 461.706.658 461.706.658 458.897.415 458.897.415Dönem Karı (Zararı)446.706.658 446.706.658 446.706.658 446.706.658Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.809.243 -2.809.243 -2.809.243 -2.809.243 -2.809.243Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -8.091.636 -8.091.636 -8.091.636 76.732.894 1.058.253.517 461.706.658 1.519.960.175 1.685.403.556 1.685.403.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-923.682.959 -107.472.114Dönem Karı (Zararı)461.706.658 246.615.971Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)461.706.658 246.615.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-216.748.908 -10.442.927Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 7.265.103 5.677.401Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.192.665 13.944.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.882.665 13.734.060Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler310.000 210.030Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-55.184.916 -42.659.134Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-257.811.503 -127.906.358Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler202.626.587 85.247.224Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-337.808.128 -77.758.207Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.515.934 10.301.554Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.683.748 5.203.969Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.832.186 5.097.585Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 134.270.434 80.051.369Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.098.386.348 -319.905.638Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-581.454.430 -98.934.847Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-758.748.994 489.810.878İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)179.145.001 91.305.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-937.893.995 398.504.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler71.196.513 75.481.020İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.004 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)71.198.517 75.481.020Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.063.753 -1.290.680Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler177.277.384 -776.471.890İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)101.644.698 -10.468.947İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)75.632.686 -766.002.943Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.902.497 -588.278Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.495.565 -7.911.841İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-994.256 -1.750.451İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.501.309 -6.161.390Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-853.428.598 -83.732.594Alınan Temettüler39.168.746 5.404.737Ödenen Faiz-198.469.017 -65.719.418Alınan Faiz220.244.127 121.624.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.967.948 -18.075.657Vergi İadeleri (Ödemeleri)-104.450.013 -64.129.681Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.780.256 -2.843.537YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.456.608 -2.562.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.456.608 -2.562.904Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.096.221 -216.821Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.360.387 -2.346.083FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI749.156.994 610.585.569Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.687.415.994 1.212.037.571Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.938.259.000 -601.452.002Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-178.982.573 500.550.551Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi337.808.128 77.758.207NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)158.825.555 578.308.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ694.044.624 50.312.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 852.870.179 628.621.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.926.952.858 1.383.051.453Finansal Yatırımlar5 1.580.961.808 1.001.222.901Ticari Alacaklar4 3.130.517.025 2.371.768.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 44.027.056 223.172.057İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.086.489.969 2.148.595.974Diğer Alacaklar8 63.525.071 32.882.572İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.004 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar63.523.067 32.882.572Türev Araçlar18 7.152.601 10.507.036Peşin Ödenmiş Giderler8 6.604.857 2.541.104İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 2.148.708 381.759İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.456.149 2.159.345Diğer Dönen Varlıklar170.175 14.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar170.175 14.584ARA TOPLAM6.715.884.395 4.801.987.681TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.715.884.395 4.801.987.681DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Diğer Alacaklar8 106.531.257 205.566.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 106.531.257 205.566.107Maddi Duran Varlıklar7 5.403.050 4.337.256Kullanım Hakkı Varlıkları5.347.021 2.959.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 13.665.186 13.746.447Ertelenmiş Vergi Varlığı9 18.416.782 3.523.692TOPLAM DURAN VARLIKLAR149.523.007 230.292.965TOPLAM VARLIKLAR6.865.407.402 5.032.280.646KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.746.571.335 1.982.158.260İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 189.993 180.503Banka Kredileri6,19 144.497 84.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar45.496 96.110İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.746.381.342 1.981.977.757Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.260.410 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar2.743.120.932 1.981.977.757Diğer Finansal Yükümlülükler0 4.692.778Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 4.692.778Ticari Borçlar4 2.230.293.937 1.666.353.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 157.145.041 55.500.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.073.148.896 1.610.853.034Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 6.777.582 4.805.085Türev Araçlar32.570.098 27.092.347Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar32.570.098 27.092.347Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 93.025.616 49.274.024Kısa Vadeli Karşılıklar28.591.719 28.131.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 27.960.189 27.740.157Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 631.530 391.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 23.542.711 28.393.039İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.582.160 1.011.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.960.551 27.381.337ARA TOPLAM5.161.372.998 3.790.900.597TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.161.372.998 3.790.900.597UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.808.494 3.491.895İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.655.996 1.528.708Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.655.996 1.528.708İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.152.498 1.963.187Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.152.498 1.963.187Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.822.354 11.382.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.822.354 11.382.013TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.630.848 14.873.908TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.180.003.846 3.805.774.505ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.685.403.556 1.226.506.141Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -8.091.636 -5.282.393Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.091.636 -5.282.393Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 76.732.894 76.732.894Yasal Yedekler76.732.894 76.732.894Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 1.058.253.517 611.471.006Net Dönem Karı veya Zararı461.706.658 446.782.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.685.403.556 1.226.506.141TOPLAM KAYNAKLAR6.865.407.402 5.032.280.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 24.164.037.571 5.583.534.978 15.297.298.791 2.424.815.222Satışların Maliyeti11 -23.493.409.611 -5.265.872.976 -14.923.825.165 -2.287.853.172TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)670.627.960 317.662.002 373.473.626 136.962.050Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 -67.487.728 38.926.897 -25.676.333 17.646.418FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-67.487.728 38.926.897 -25.676.333 17.646.418BRÜT KAR (ZARAR)603.140.232 356.588.899 347.797.293 154.608.468Genel Yönetim Giderleri13 -176.102.198 -95.036.089 -93.010.647 -47.713.800Pazarlama Giderleri13 -50.987.282 -34.654.577 -29.952.715 -15.588.935Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 113.454.041 15.385.190 72.895.468 10.314.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)489.504.793 242.283.423 297.729.399 101.620.165FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)489.504.793 242.283.423 297.729.399 101.620.165Finansman Gelirleri14 357.045.069 180.534.485 161.078.131 92.788.079Finansman Giderleri15 -250.572.770 -96.150.568 -128.455.324 -53.011.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)595.977.092 326.667.340 330.352.206 141.396.252Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-134.270.434 -80.051.369 -82.133.194 -43.287.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -148.201.605 -81.424.927 -93.227.010 -45.665.858Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 13.931.171 1.373.558 11.093.816 2.378.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)461.706.658 246.615.971 248.219.012 98.108.749DÖNEM KARI (ZARARI)461.706.658 246.615.971 248.219.012 98.108.749Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları461.706.658 246.615.971 248.219.012 98.108.749Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 5,77000000 3,08000000 3,10000000 1,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.809.243 -153.693 -3.101.574 -178.923Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.745.657 -204.923 -4.111.071 -236.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler936.414 51.230 1.009.497 57.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi936.414 51.230 1.009.497 57.539Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.809.243 -153.693 -3.101.574 -178.923TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)458.897.415 246.462.278 245.117.438 97.929.826Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları458.897.415 246.462.278 245.117.438 97.929.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047901BIST