***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 18:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 781.613.381 781.613.381
Transferler
10 0 0 0 0 0 0 321.502.056 -321.502.056 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -47.590 -47.590 -47.590 0 0 317.821.610 317.774.020 317.774.020
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 317.821.610 317.821.610 317.821.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -47.590 -47.590 -47.590 0 0 0 -47.590 -47.590
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.440.232 -3.440.232 -3.440.232 76.732.894 611.471.006 317.821.610 1.099.387.401 1.099.387.401
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -5.282.393 -5.282.393 -5.282.393 76.732.894 611.471.006 446.782.511 1.226.506.141 1.226.506.141
Transferler
10 0 0 0 0 0 0 446.782.511 -446.782.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.925.648 -2.925.648 -2.925.648 0 0 720.664.201 717.738.553 717.738.553
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 720.664.201 720.664.201 720.664.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.925.648 -2.925.648 -2.925.648 0 0 0 -2.925.648 -2.925.648
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -8.208.041 -8.208.041 -8.208.041 76.732.894 1.058.253.517 720.664.201 1.944.244.694 1.944.244.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.564.992.266 -132.939.783
Dönem Karı (Zararı)
720.664.201 317.821.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-331.145.694 1.009.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 11.115.214 8.552.961
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.218.028 19.098.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.124.359 18.850.240
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
310.000 248.030
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.783.669 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-55.145.749 -64.467.307
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-393.442.965 -189.258.003
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
338.297.216 124.790.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-502.997.917 -59.181.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.389.148 -6.795.486
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.775.765 -8.043.308
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-29.613.383 1.247.822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 216.388.178 103.798.513
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.665.700 4.241
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.665.700 4.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.779.322.979 -411.620.913
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.086.454.820 -254.693.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.157.920.327 435.223.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
130.714.435 -97.313.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.288.634.762 532.536.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.139.329 -101.391.595
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.139.329 -101.391.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.439.335 -811.904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
446.909.743 -510.641.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
116.237.649 -73.182.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
330.672.094 -437.459.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.920.838 -450.731
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.800.251 21.145.053
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.191.033 -2.887.523
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
116.991.284 24.032.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.389.804.472 -92.790.107
Alınan Temettüler
48.958.437 5.419.413
Ödenen Faiz
-342.159.854 -96.638.942
Alınan Faiz
345.523.188 183.824.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-23.608.440 -18.415.408
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-197.656.110 -109.798.937
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.245.015 -4.539.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.044.724 -3.051.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.044.724 -3.051.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.533.743 -384.537
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.510.981 -2.666.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.631.003.680 332.990.600
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.569.262.680 934.442.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.938.259.000 -601.452.000
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.966.690 196.999.426
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
502.997.917 58.847.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
561.964.607 255.847.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
694.044.624 50.312.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.256.009.231 306.160.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.155.427.931 1.383.051.453
Finansal Yatırımlar
5 2.113.431.287 1.001.222.901
Ticari Alacaklar
4 3.517.904.689 2.371.768.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 92.457.622 223.172.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.425.447.067 2.148.595.974
Diğer Alacaklar
50.643.782 32.882.572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.643.782 32.882.572
Türev Araçlar
18 17.815.191 10.507.036
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.980.439 2.541.104
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.431.024 381.759
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.549.415 2.159.345
Diğer Dönen Varlıklar
153.487 14.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
153.487 14.584
ARA TOPLAM
7.860.356.806 4.801.987.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.860.356.806 4.801.987.681
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 290.765.075 205.566.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 290.765.075 205.566.107
Maddi Duran Varlıklar
7 3.678.225 4.337.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.713.882 2.959.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 14.531.707 13.746.447
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 0 3.523.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
314.848.600 230.292.965
TOPLAM VARLIKLAR
8.175.205.406 5.032.280.646
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.695.858.640 1.982.158.260
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 72.209 180.503
Banka Kredileri
6,19 72.209 84.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 96.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.695.786.431 1.981.977.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.611 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.695.767.820 1.981.977.757
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 4.692.778
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 4.692.778
Ticari Borçlar
4 2.324.709.181 1.666.353.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 171.737.992 55.500.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.152.971.189 1.610.853.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 9.998.953 4.805.085
Türev Araçlar
4.787.119 27.092.347
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.787.119 27.092.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 59.993.762 49.274.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.605.625 28.131.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 44.177.125 27.740.157
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 428.500 391.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 64.860.014 28.393.039
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.457.671 1.011.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.402.343 27.381.337
ARA TOPLAM
6.204.813.294 3.790.900.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.204.813.294 3.790.900.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.266.669 3.491.895
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.295.914 1.528.708
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.295.914 1.528.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.970.755 1.963.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.970.755 1.963.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.361.826 11.382.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.361.826 11.382.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 3.518.923 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.147.418 14.873.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.230.960.712 3.805.774.505
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.944.244.694 1.226.506.141
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -8.208.041 -5.282.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.208.041 -5.282.393
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 76.732.894
Yasal Yedekler
76.732.894 76.732.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.058.253.517 611.471.006
Net Dönem Karı veya Zararı
720.664.201 446.782.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.944.244.694 1.226.506.141
TOPLAM KAYNAKLAR
8.175.205.406 5.032.280.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 42.219.377.020 8.231.028.398 18.055.339.449 2.647.493.420
Satışların Maliyeti
11 -41.038.098.450 -7.818.891.037 -17.544.688.839 -2.553.018.061
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.181.278.570 412.137.361 510.650.610 94.475.359
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
-133.636.705 41.853.007 -66.148.977 2.926.110
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-133.636.705 41.853.007 -66.148.977 2.926.110
BRÜT KAR (ZARAR)
1.047.641.865 453.990.368 444.501.633 97.401.469
Genel Yönetim Giderleri
13 -318.741.476 -143.993.026 -142.639.278 -48.956.937
Pazarlama Giderleri
13 -84.731.267 -47.202.741 -33.743.985 -12.548.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 105.595.431 17.314.357 -7.858.610 1.929.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
749.764.553 280.108.958 260.259.760 37.825.535
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
749.764.553 280.108.958 260.259.760 37.825.535
Finansman Gelirleri
14 582.013.994 272.147.687 224.968.925 91.613.202
Finansman Giderleri
15 -394.726.168 -130.636.522 -144.153.398 -34.485.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
937.052.379 421.620.123 341.075.287 94.952.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-216.388.178 -103.798.513 -82.117.744 -23.747.144
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -208.375.848 -102.487.586 -60.174.243 -21.062.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -8.012.330 -1.310.927 -21.943.501 -2.684.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
720.664.201 317.821.610 258.957.543 71.205.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
720.664.201 317.821.610 258.957.543 71.205.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
720.664.201 317.821.610 258.957.543 71.205.639
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.925.646 -47.590 -116.404 106.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.900.862 -63.454 -155.206 141.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
975.216 15.864 38.802 -35.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
975.216 15.864 38.802 -35.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.925.646 -47.590 -116.404 106.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
717.738.555 317.774.020 258.841.139 71.311.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
717.738.555 317.774.020 258.841.139 71.311.741
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074168
BIST