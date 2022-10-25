***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 781.613.381 781.613.381Transferler10 0 0 0 0 0 0 321.502.056 -321.502.056 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -47.590 -47.590 -47.590 0 0 317.821.610 317.774.020 317.774.020Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 317.821.610 317.821.610 317.821.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -47.590 -47.590 -47.590 0 0 0 -47.590 -47.590Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -3.440.232 -3.440.232 -3.440.232 76.732.894 611.471.006 317.821.610 1.099.387.401 1.099.387.401Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -5.282.393 -5.282.393 -5.282.393 76.732.894 611.471.006 446.782.511 1.226.506.141 1.226.506.141Transferler10 0 0 0 0 0 0 446.782.511 -446.782.511 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -2.925.648 -2.925.648 -2.925.648 0 0 720.664.201 717.738.553 717.738.553Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 720.664.201 720.664.201 720.664.201Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -2.925.648 -2.925.648 -2.925.648 0 0 0 -2.925.648 -2.925.648Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 16.802.123 -8.208.041 -8.208.041 -8.208.041 76.732.894 1.058.253.517 720.664.201 1.944.244.694 1.944.244.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.564.992.266 -132.939.783Dönem Karı (Zararı)720.664.201 317.821.610Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-331.145.694 1.009.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 11.115.214 8.552.961Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.218.028 19.098.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler41.124.359 18.850.240Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler310.000 248.030Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.783.669 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-55.145.749 -64.467.307Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-393.442.965 -189.258.003Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler338.297.216 124.790.696Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-502.997.917 -59.181.996Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.389.148 -6.795.486Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-25.775.765 -8.043.308Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-29.613.383 1.247.822Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 216.388.178 103.798.513Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.665.700 4.241Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.665.700 4.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.779.322.979 -411.620.913Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.086.454.820 -254.693.450Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.157.920.327 435.223.328İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)130.714.435 -97.313.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.288.634.762 532.536.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100.139.329 -101.391.595İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-100.139.329 -101.391.595Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.439.335 -811.904Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler446.909.743 -510.641.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)116.237.649 -73.182.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)330.672.094 -437.459.538Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.920.838 -450.731Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler115.800.251 21.145.053İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.191.033 -2.887.523İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)116.991.284 24.032.576Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.389.804.472 -92.790.107Alınan Temettüler48.958.437 5.419.413Ödenen Faiz-342.159.854 -96.638.942Alınan Faiz345.523.188 183.824.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-23.608.440 -18.415.408Vergi İadeleri (Ödemeleri)-197.656.110 -109.798.937Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.245.015 -4.539.976YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.044.724 -3.051.391Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -7.044.724 -3.051.391Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.533.743 -384.537Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.510.981 -2.666.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.631.003.680 332.990.600Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.569.262.680 934.442.600Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.938.259.000 -601.452.000Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.966.690 196.999.426Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi502.997.917 58.847.996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)561.964.607 255.847.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ694.044.624 50.312.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.256.009.231 306.160.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.155.427.931 1.383.051.453Finansal Yatırımlar5 2.113.431.287 1.001.222.901Ticari Alacaklar4 3.517.904.689 2.371.768.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 92.457.622 223.172.057İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.425.447.067 2.148.595.974Diğer Alacaklar50.643.782 32.882.572İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar50.643.782 32.882.572Türev Araçlar18 17.815.191 10.507.036Peşin Ödenmiş Giderler8 4.980.439 2.541.104İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 1.431.024 381.759İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.549.415 2.159.345Diğer Dönen Varlıklar153.487 14.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar153.487 14.584ARA TOPLAM7.860.356.806 4.801.987.681TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.860.356.806 4.801.987.681DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Diğer Alacaklar8 290.765.075 205.566.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 290.765.075 205.566.107Maddi Duran Varlıklar7 3.678.225 4.337.256Kullanım Hakkı Varlıkları5.713.882 2.959.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 14.531.707 13.746.447Ertelenmiş Vergi Varlığı9 0 3.523.692TOPLAM DURAN VARLIKLAR314.848.600 230.292.965TOPLAM VARLIKLAR8.175.205.406 5.032.280.646KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.695.858.640 1.982.158.260İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 72.209 180.503Banka Kredileri6,19 72.209 84.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 96.110İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.695.786.431 1.981.977.757Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.611 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.695.767.820 1.981.977.757Diğer Finansal Yükümlülükler0 4.692.778Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 4.692.778Ticari Borçlar4 2.324.709.181 1.666.353.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 171.737.992 55.500.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.152.971.189 1.610.853.034Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 9.998.953 4.805.085Türev Araçlar4.787.119 27.092.347Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4.787.119 27.092.347Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 59.993.762 49.274.024Kısa Vadeli Karşılıklar44.605.625 28.131.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 44.177.125 27.740.157Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 428.500 391.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 64.860.014 28.393.039İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.457.671 1.011.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler63.402.343 27.381.337ARA TOPLAM6.204.813.294 3.790.900.597TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.204.813.294 3.790.900.597UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.266.669 3.491.895İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.295.914 1.528.708Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.295.914 1.528.708İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.970.755 1.963.187Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.970.755 1.963.187Uzun Vadeli Karşılıklar17 16.361.826 11.382.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.361.826 11.382.013Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 3.518.923 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.147.418 14.873.908TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.230.960.712 3.805.774.505ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.944.244.694 1.226.506.141Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 16.802.123 16.802.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -8.208.041 -5.282.393Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.208.041 -5.282.393Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 76.732.894 76.732.894Yasal Yedekler76.732.894 76.732.894Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 1.058.253.517 611.471.006Net Dönem Karı veya Zararı720.664.201 446.782.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.944.244.694 1.226.506.141TOPLAM KAYNAKLAR8.175.205.406 5.032.280.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 42.219.377.020 8.231.028.398 18.055.339.449 2.647.493.420Satışların Maliyeti11 -41.038.098.450 -7.818.891.037 -17.544.688.839 -2.553.018.061TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.181.278.570 412.137.361 510.650.610 94.475.359Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı-133.636.705 41.853.007 -66.148.977 2.926.110FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-133.636.705 41.853.007 -66.148.977 2.926.110BRÜT KAR (ZARAR)1.047.641.865 453.990.368 444.501.633 97.401.469Genel Yönetim Giderleri13 -318.741.476 -143.993.026 -142.639.278 -48.956.937Pazarlama Giderleri13 -84.731.267 -47.202.741 -33.743.985 -12.548.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 105.595.431 17.314.357 -7.858.610 1.929.167ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)749.764.553 280.108.958 260.259.760 37.825.535FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)749.764.553 280.108.958 260.259.760 37.825.535Finansman Gelirleri14 582.013.994 272.147.687 224.968.925 91.613.202Finansman Giderleri15 -394.726.168 -130.636.522 -144.153.398 -34.485.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)937.052.379 421.620.123 341.075.287 94.952.783Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-216.388.178 -103.798.513 -82.117.744 -23.747.144Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -208.375.848 -102.487.586 -60.174.243 -21.062.659Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -8.012.330 -1.310.927 -21.943.501 -2.684.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)720.664.201 317.821.610 258.957.543 71.205.639DÖNEM KARI (ZARARI)720.664.201 317.821.610 258.957.543 71.205.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları720.664.201 317.821.610 258.957.543 71.205.639Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.925.646 -47.590 -116.404 106.102Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.900.862 -63.454 -155.206 141.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler975.216 15.864 38.802 -35.366Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi975.216 15.864 38.802 -35.366Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.925.646 -47.590 -116.404 106.102TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)717.738.555 317.774.020 258.841.139 71.311.741Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları717.738.555 317.774.020 258.841.139 71.311.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074168BIST