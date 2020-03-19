***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih18/03/2020Saati15:00AdresiSabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 10. Denetçinin seçilmesi.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Verilen önerge gereği Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu'nun seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Haluk Türkölmez'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3. Denetçi Raporu okundu. 4. 2019 hesap yılına ait Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi. 5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK ve Sn. Burcu Civelek Yüce'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler. 7. Şirketin 2019 yılı karının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi. Buna göre • Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 161.440.581,96 TL kardan 35.911.074,90 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 125.529.507,06 TL net kardan 4.482.712,14 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, • Birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 121.046.794,92 TL'lık karın yarısı olan 60.523.397,46 TL'nin 31.03.2020 tarihinde tek ortağa dağıtılmasına, 5.652.339,75 TL ikinci tertip yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 54.871.057,71 TL'lık karın fevkalade yedek akçelere ayrılmasına, karar verilmiştir. 8. Verilen önerge gereğince Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK, Sn. Levent ÇELEBİOĞLU, Sn. Mehmet Hakan TUGAL, Sn. Yunus Emre ÖZBEN, Sn. Burcu Civelek Yüce'nin, Sn. Cem MARTI, Sn. Fatma Makbule MELEK, Sn. Aynur SATICI ve Sn. Engin Evren Cantürk ‘ün 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi. 9. Verilen önerge gereğince seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi. 10. Şirketin 2020 denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2020 tarihinde, saat 15:00'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 53295610 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830644BIST