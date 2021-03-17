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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.03.2021 15:04



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
17/03/2021
Saati
13:30
Adresi
Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin ibrası, 6. 2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti 9. Denetçinin seçilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Verilen önerge gereği Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu'nun seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Ümit Gültekin'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3. Denetçi Raporu okundu. 4. 2020 hesap yılına ait Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler. 6. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 412.778.577-TL karından 91.276.521-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 321.502.056-TL'lık net kardan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmamasına, 321.502.056-TL'lık karın dağıtılmayarak, tamamının Fevkalade Yedek Akçelere alınmasına karar verildi. 7. Verilen önerge gereğince Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK, Sn. Levent ÇELEBİOĞLU , Sn. Mehmet Hakan TUGAL , Sn. Yunus Emre ÖZBEN, Sn. Hatice Burcu Civelek YÜCE, Sn. Cem MARTI, Sn. Mert ERDOĞMUŞ, Sn. Aynur SATICI ve Sn. Engin Evren Cantürk ‘ün 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi. 8. Verilen önerge gereğince seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi. 9. Şirketin 2021 denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2021 tarihinde, saat 13:30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062338848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918762


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