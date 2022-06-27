***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
27.06.2022 17:39
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
27/06/2022
Saati
16:30
Adresi
Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması. 3. Kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Verilen önerge gereği Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Türker Tunalı'nın seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Türker Tunalı Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Şahin Öncel'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre için görev yapmak üzere seçilen Sn. Levent Demirağ'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi. 3. Verilen önerge üzerine, kalan süre için seçilen Sn. Levent Demirağ'a aylık (x)-TL brüt huzur hakkı verilmesine tek ortağın oyu ile karar verilmiştir. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Türker Tunalı gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.06.2022 tarihinde, saat 16:30 'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.06.2022 tarih ve 75938511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039481
BIST