***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
28.08.2020 13:47
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bono İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871565
BIST
13:321.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:327,3260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3203
13:328,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:32460,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,27
|Açılış
|: 460,15
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:30
|METUR
|2,75
|4.199.466
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|19.932.907
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|QNBFL
|128,60
|1.754.694
|% -5,37
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|PETKM
|4,07
|606.199.496
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,04
|604.501.236
|% 3,40
|
|TSPOR
|5,17
|503.842.885
|% 6,38
|
|ZOREN
|2,84
|471.482.989
|% 5,58
|
|GARAN
|6,97
|399.628.447
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,04
|604.501.236
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,84
|471.482.989
|% 5,58
|
|PETKM
|4,07
|606.199.496
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,17
|503.842.885
|% 6,38
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3221
|7,3265
|% -0,42
|
|Euro
|8,7110
|8,7196
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7020
|9,7507
|% 0,32
|
|Frank
|8,0724
|8,1210
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9475
|1,9573
|% -0,31
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|23,10
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,55
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,10
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|-0,16
|