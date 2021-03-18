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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

18.03.2021 13:46



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1089 sayılı toplantısında onaylanan toplam 1.400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında geriye kalan 532.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918986


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