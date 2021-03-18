***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1089 sayılı toplantısında onaylanan toplam 1.400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında geriye kalan 532.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918986BIST