***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
18.03.2021 13:46
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1089 sayılı toplantısında onaylanan toplam 1.400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında geriye kalan 532.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918986
BIST
16:361.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:367,3758
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1196
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:368,8025
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1877
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:36408,08
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -12,47
|Açılış
|: 408,08
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:36
|PAMEL
|31,02
|7.097.803
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|214.735.928
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|69.642.692
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.728.476
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.884.495
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.556.553
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.562.486
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,15
|2.928.596.273
|% 4,57
|
|FROTO
|212,00
|2.333.743.274
|% -7,50
|
|THYAO
|14,12
|1.005.791.242
|% -2,96
|
|KRDMD
|7,52
|855.663.910
|% -1,18
|
|ODAS
|3,89
|759.121.889
|% 4,29
|
|GARAN
|9,15
|2.928.596.273
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,76
|707.690.366
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,18
|451.476.424
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|759.121.889
|% 4,29
|
|TSKB
|1,71
|254.393.906
|% 1,18
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3731
|7,3758
|% -1,60
|
|Euro
|8,7963
|8,8025
|% -2,09
|
|Sterlin
|10,2287
|10,2800
|% -1,96
|
|Frank
|7,9000
|7,9476
|% -2,35
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -1,64
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-23,44
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,40
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.758
|-60,00
|
|Tam
|2.705
|2.775
|-58,84
|
|Yarım
|1.307
|1.343
|-28,47
|
|Çeyrek
|656
|671
|-14,23
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,28
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:49NIBAS
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 706 adet işlem
-
16:48ODAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 700, 405 adet işlem
-
16:47TMSN
Yüzde 4.85 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 880, 656 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 61 artarak (% 0.56 ) 1, 361
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, SONME, CLEBI, UMPAS, ERBOS, EUHOL, GOLTS, ETYAT, GLBMD, TRILC