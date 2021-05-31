***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 950M TL tutarlı Tahvil/Bono İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938900BIST