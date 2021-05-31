***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
31.05.2021 09:47
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 950M TL tutarlı Tahvil/Bono İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938900
BIST
12:151.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:158,4894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0753
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:1510,3572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0847
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:15520,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,82
|Açılış
|: 520,43
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YAYLA
|3,85
|37.958.236
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|10.656.401
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|43.601.478
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.658.526
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.472.074
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.984.984
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|29.763.832
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,45
|1.291.448
|% -6,36
|
|THYAO
|13,30
|470.540.620
|% 2,47
|
|KRDMD
|8,01
|370.587.502
|% 1,52
|
|EREGL
|19,46
|308.991.360
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,94
|245.207.595
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|244.336.152
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|245.207.595
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|195.248.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|370.587.502
|% 1,52
|
|KARSN
|4,45
|206.621.761
|% -4,71
|
|SKBNK
|1,11
|50.502.069
|% 0,91
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4878
|8,4894
|% -0,88
|
|Euro
|10,3513
|10,3572
|% -0,81
|
|Sterlin
|11,9893
|12,0494
|% -1,05
|
|Frank
|9,3911
|9,4476
|% -0,93
|
|Riyal
|2,2560
|2,2673
|% -0,92
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,53
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.415
|3.501
|-20,40
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-9,87
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|