***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinin 2. fıkrası doğrultusunda, borçlanma aracı niteliğindeki her türlü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na verilen süresiz yetkiye istinaden, 1. Sermaye Piyasası Kurulu'na, aşağıdaki maddelerde dağılımı belirtildiği üzere, toplam 1.400.000.000 TL (birmilyardörtyüzmilyon Türk Lirası) tutarında, Borçlanma Araçları'nın yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için başvuruda bulunulmasına, 2. İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu devlet iç borçlanma senetlerinin referans olarak alınmasına ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, 3. Borçlanma Araçları ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve ödeme koşulları dâhil tüm koşulların ve dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, 4. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine, 5. Şirketimizin gerçekleştireceği Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872923BIST