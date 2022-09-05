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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.09.2022 23:11
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.750.000.000 TL borçlanma aracı ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru SPK'nın 01.09.2022 tarih ve 47/1307 sayılı kararı ile, 2.400.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 350.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihracına onay verilmesi suretiyle onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bono İhraç Belgesi - 2.400M.pdf
EK: 2 YBA İhraç Belgesi - 350M.pdf
EK: 3 İhraççı Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060320


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Tam 6.756 6.819 7,00  
Yarım 3.292 3.334 3,00  
Çeyrek 1.651 1.667 1,00  
Gümüş.Ons 18,18 18,22 0,04  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,02  
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