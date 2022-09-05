***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.09.2022 23:11
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.750.000.000 TL borçlanma aracı ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru SPK'nın 01.09.2022 tarih ve 47/1307 sayılı kararı ile, 2.400.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 350.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihracına onay verilmesi suretiyle onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bono İhraç Belgesi - 2.400M.pdf
EK: 2 YBA İhraç Belgesi - 350M.pdf
EK: 3 İhraççı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060320
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 135,63
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2226
En Düşük
18,2066
18:0518,1303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1403
En Düşük
18,0825
18:051.003,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.003,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.003,25
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2098
|18,2220
|% 0,03
|
|Euro
|18,1114
|18,1303
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,9747
|21,0799
|% 0,23
|
|Frank
|18,5344
|18,6460
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8313
|4,8555
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.756
|6.819
|7,00
|
|Yarım
|3.292
|3.334
|3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,02
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|2,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de