***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.07.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.750.000.000 TL borçlanma aracı ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru SPK'nın 01.09.2022 tarih ve 47/1307 sayılı kararı ile, 2.400.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 350.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihracına onay verilmesi suretiyle onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bono İhraç Belgesi - 2.400M.pdfEK: 2 YBA İhraç Belgesi - 350M.pdfEK: 3 İhraççı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060320BIST