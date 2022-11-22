***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.11.2022 14:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 2.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru SPK'nın 17.11.2022 tarih ve 68/1651 sayılı kararı ile, 2.000.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihracına, onay verilmesi suretiyle onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081583
BIST
14:394.702
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 131,98
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.707
En Düşük
4.567
14:3918,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
14:3919,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0533
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
14:391.047,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.047,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:39
|PRDGS
|13,86
|116.971.758
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|28.510.194
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|KONTR
|211,30
|1.093.785.676
|% 9,99
|
|SILVR
|17,34
|14.857.068
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|158,60
|93.359.368
|% -6,38
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|107,70
|5.063.156.375
|% 0,75
|
|EREGL
|39,86
|4.829.826.602
|% 5,73
|
|SASA
|148,20
|4.397.847.414
|% 9,05
|
|HEKTS
|40,18
|3.899.425.350
|% 7,43
|
|KRDMD
|13,60
|3.162.293.355
|% 3,42
|
|EKGYO
|5,90
|2.670.326.326
|% 2,08
|
|KRDMD
|13,60
|3.162.293.355
|% 3,42
|
|YKBNK
|11,44
|2.409.341.996
|% 0,26
|
|PETKM
|15,92
|2.951.610.103
|% 4,12
|
|ISCTR
|9,87
|1.612.641.181
|% 1,23
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6252
|18,6270
|% 0,03
|
|Euro
|19,1296
|19,1398
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,0531
|22,1637
|% 0,51
|
|Frank
|19,4302
|19,5473
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,06
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,95
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|6,34
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.014
|7.084
|12,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|6,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|0,24
|
|B. Petrol
|88,49
|88,49
|1,04
|