***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaYatırım Kuruluşu Varantlarına ve Sertifikalarına ilişkin ihraç tavanı başvurusu kapsamında Kurul tarafından henüz onaylanmamış İzahname-İhraççı Bilgi Dokümanıekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906261BIST