***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
29.01.2021 17:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklama
Yatırım Kuruluşu Varantlarına ve Sertifikalarına ilişkin ihraç tavanı başvurusu kapsamında Kurul tarafından henüz onaylanmamış İzahname-
İhraççı Bilgi Dokümanı
ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906261
BIST
17:371.476
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -21,96
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:377,3183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:378,8950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0089
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:37437,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,85
|Açılış
|: 437,28
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DZGYO
|5,06
|47.893.999
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|34.864.418
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|650.963
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|29.004.844
|% 9,98
|
|BURVA
|44,10
|30.336.042
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,62
|216.723.952
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,48
|8.429.862
|% -7,00
|
|GUBRF
|73,55
|2.223.379.585
|% 6,44
|
|GARAN
|9,40
|2.009.998.078
|% 0,11
|
|DOHOL
|3,94
|1.427.605.488
|% 5,91
|
|KOZAL
|116,60
|1.380.056.951
|% -0,68
|
|KARSN
|5,19
|1.323.956.401
|% 4,01
|
|EKGYO
|2,40
|1.242.732.582
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,94
|1.427.605.488
|% 5,91
|
|KARSN
|5,19
|1.323.956.401
|% 4,01
|
|TSKB
|1,82
|411.769.404
|% 0,55
|
|GARAN
|9,40
|2.009.998.078
|% 0,11
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3153
|7,3190
|% -0,21
|
|Euro
|8,8862
|8,8926
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9882
|10,0383
|% -0,54
|
|Frank
|8,1807
|8,2299
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -0,58
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|18,68
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,67
|
Seans Raporu
17:35
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17:49RTALB
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 63 kaybederek (% -1.33 ) 1, 305
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, SEKUR, PKENT, MARKA, PRKME, AYCES, TACTR, PSDTC, VERTU, YAPRK