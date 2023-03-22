***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
22.03.2023 18:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 10.01.2023 tarihli kararı ile yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç başvurusuna ilişkin almış olduğu karara paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarlı başvuru ekinde sunulan ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127120
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0704
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.192,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0367
|19,0396
|% 0,10
|
|Euro
|20,5475
|20,5634
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3289
|% 0,15
|
|Frank
|20,5308
|20,6544
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0542
|5,0795
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|4,71
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.058
|8.157
|33,00
|
|Yarım
|3.950
|3.992
|16,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.996
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,14
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
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17:58
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO