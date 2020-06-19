***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
19.06.2020 14:02
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852004
BIST
14:33113.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 983,28
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
14:336,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
14:337,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
14:33381,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,86
|Açılış
|: 381,73
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|38.643.498
|% 9,92
|
|AKSGY
|4,06
|38.457.777
|% 8,85
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|ISBIR
|1.200,00
|1.177.200
|% 5,91
|
|MEPET
|3,16
|6.683.193
|% 5,69
|
|RTALB
|32,48
|11.995.286
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|27.814.050
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|928.426
|% -9,93
|
|EGCEY
|1,27
|1.169.410
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,12
|2.277.614.029
|% 2,63
|
|GARAN
|8,17
|615.657.112
|% 0,49
|
|ASELS
|32,56
|579.657.098
|% -0,12
|
|ARCLK
|17,45
|437.255.193
|% 2,71
|
|GUSGR
|4,41
|272.960.829
|% 0,92
|
|KRDMD
|3,12
|2.277.614.029
|% 2,63
|
|GSDHO
|1,98
|232.593.740
|% 0,51
|
|PETKM
|4,08
|389.718.693
|% 0,99
|
|KARSN
|2,35
|203.420.592
|% -3,29
|
|GARAN
|8,17
|615.657.112
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4574
|8,4998
|% -0,41
|
|Frank
|7,1813
|7,2245
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|7,99
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.496
|9,70
|
|Tam
|2.548
|2.559
|8,00
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|4,80
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,79
|
Seans Raporu
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14:47TKFEN
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14:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, DENGE, EGCEY, EKIZ, ARTI, UZERB, EGCYH