***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
21.07.2020 15:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860750
BIST
15:22120.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.192,37
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:226,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:227,8434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:22404,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,34
|Açılış
|: 404,03
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
404,16
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.573.596
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.071.570
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.654.322
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.062.656
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.513.725
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,24
|67.579.841
|% -9,60
|
|FMIZP
|74,30
|87.509.423
|% -7,76
|
|LUKSK
|21,02
|2.094.529
|% -5,82
|
|DITAS
|28,40
|5.054.456
|% -5,65
|
|GARAN
|8,06
|1.140.903.479
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,38
|722.523.943
|% -0,74
|
|AFYON
|4,67
|668.206.052
|% 8,10
|
|EKGYO
|2,31
|659.788.528
|% 0,43
|
|TCELL
|16,66
|560.067.801
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,31
|659.788.528
|% 0,43
|
|ADESE
|2,62
|541.155.306
|% 4,38
|
|ODAS
|2,85
|527.502.168
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,71
|287.458.932
|% 2,40
|
|GSDHO
|2,42
|375.416.098
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6751
|8,7186
|% 0,23
|
|Frank
|7,2655
|7,3093
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|20,16
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.622
|2.644
|21,20
|
|Tam
|2.700
|2.713
|21,80
|
|Yarım
|1.311
|1.327
|10,70
|
|Çeyrek
|657
|664
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|4,60
|4,61
|0,22
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:34AFYON
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 609, 664 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1457, 25 artarak (% 1.08 ) 135, 987
-
15:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, GUSGR, AFYON
-
15:31XU100
Endeks 120, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 14, 431.00 milyon TL de
-
15:31MRSHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 90.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 204 adet işlem