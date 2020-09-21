***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
21.09.2020 16:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875930
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.086
18:057,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0717
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
18:05466,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -7,26
|Açılış
|: 466,50
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6238
|7,6272
|% 0,95
|
|Euro
|8,9501
|8,9586
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,7328
|9,7816
|% 0,03
|
|Frank
|8,2902
|8,3402
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0277
|2,0378
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-48,06
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-8,36
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,60
|-2,17
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,52
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|-1,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AKENR
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 932, 290 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
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17:55KUYAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 144, 936 adet işlem
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17:54ARMDA
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 680 adet işlem
-
17:53RYSAS
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 115, 503 adet işlem