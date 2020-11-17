***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
17.11.2020 16:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888892
BIST
16:151.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -16,60
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:157,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:159,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:15470,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,44
|Açılış
|: 470,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:15
|SAFKR
|7,92
|84.804.741
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.036.596
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.092.890
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|92.421.815
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.523.199
|% -9,78
|
|GARAN
|8,67
|3.643.902.295
|% -3,13
|
|KRDMD
|4,29
|1.094.121.365
|% -2,05
|
|THYAO
|11,66
|1.066.637.909
|% -1,02
|
|AKBNK
|6,09
|915.147.619
|% -3,49
|
|YKBNK
|2,78
|887.149.963
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,91
|832.978.932
|% 1,06
|
|GARAN
|8,67
|3.643.902.295
|% -3,13
|
|YKBNK
|2,78
|887.149.963
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,29
|1.094.121.365
|% -2,05
|
|USAK
|2,61
|496.339.330
|% 2,35
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7409
|7,7481
|% 0,54
|
|Euro
|9,2018
|9,2098
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,2429
|10,2943
|% 0,98
|
|Frank
|8,4767
|8,5278
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0597
|2,0700
|% 0,48
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|1,81
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|3,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|1,47
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,71
|
|Çeyrek
|753
|770
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-0,15
|
Seans Raporu
16:15
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16:26PEGYO
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16:25
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