***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
15.12.2020 16:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893217
BIST
16:331.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:337,8489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:339,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:33467,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,63
|Açılış
|: 467,38
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
467,55
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KARTN
|3.264,80
|464.875.754
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.865.732
|% -9,97
|
|MERKO
|10,19
|58.057.665
|% -8,69
|
|RTALB
|33,62
|139.450.504
|% -8,64
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,67
|1.732.969.280
|% 0,10
|
|ODAS
|4,07
|1.373.790.915
|% 1,50
|
|KRDMD
|5,44
|1.307.056.429
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.516.597
|% 2,46
|
|SISE
|7,38
|1.013.053.838
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.516.597
|% 2,46
|
|ODAS
|4,07
|1.373.790.915
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,13
|783.215.935
|% 2,29
|
|KRDMD
|5,44
|1.307.056.429
|% 0,18
|
|ALBRK
|1,93
|408.231.467
|% 3,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8461
|7,8489
|% -0,02
|
|Euro
|9,5303
|9,5365
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,4779
|10,5305
|% 0,42
|
|Frank
|8,8093
|8,8624
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0859
|2,0964
|% -0,05
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|23,69
|
|Altın Gr.
|466
|467
|4,79
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.134
|17,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|18,94
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|9,16
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,54
|50,54
|0,25
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48PEKGY
Yüzde 5.06 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 587, 587 adet işlem
-
16:47SANKO
Yüzde 8.92 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 028, 585 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EREGL, ARCLK
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, HALKB, DOHOL
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 14 artarak (% 0.49 ) 1, 258