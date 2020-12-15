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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

15.12.2020 16:32



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin 
 
İhraççı Bilgi Dokümanı
 
Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893217


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