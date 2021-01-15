***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
15.01.2021 15:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902612
BIST
15:571.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -20,84
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
15:577,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
15:579,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
15:57441,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,25
|Açılış
|: 441,78
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:55
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.961.435
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.851.584
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.404.101.047
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,20
|1.571.664.069
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,47
|1.326.650.159
|% -0,40
|
|THYAO
|13,23
|1.305.185.620
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,48
|1.174.314.907
|% -4,13
|
|EKGYO
|2,47
|1.326.650.159
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,48
|1.174.314.907
|% -4,13
|
|SISE
|7,83
|2.404.101.047
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,60
|462.563.902
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|433.140.639
|% -1,07
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4389
|7,4438
|% 1,13
|
|Euro
|9,0160
|9,0214
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,0797
|10,1302
|% 0,28
|
|Frank
|8,3260
|8,3761
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9730
|1,9829
|% 0,83
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|2,21
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,80
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:11CRFSA
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 73.15 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 867 adet işlem
-
16:09DOHOL
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 681, 545 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, AKBNK, PGSUS
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 92 kaybederek (% -1.30 ) 1, 361
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KERVN, INVEO, BURVA, OYAYO, PKENT, POLTK, KSTUR, AYCES, KRONT