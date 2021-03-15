***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
15.03.2021 15:15
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918192
BIST
15:251.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:257,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0326
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:258,9900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0646
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:25419,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 419,18
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:25
|GOZDE
|9,14
|275.719.450
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|12.399.054
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.063.093
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.742.231
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.982.258
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.745.831
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.797.411
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,58
|763.297.246
|% 1,11
|
|GARAN
|8,82
|721.006.993
|% -1,12
|
|THYAO
|14,61
|627.722.325
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,65
|584.943.440
|% 0,13
|
|SISE
|7,77
|559.510.692
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,27
|282.101.856
|% -0,87
|
|BJKAS
|5,04
|428.802.724
|% 9,80
|
|GARAN
|8,82
|721.006.993
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,65
|584.943.440
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,70
|201.445.771
|% -1,46
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5323
|7,5342
|% -0,43
|
|Euro
|8,9838
|8,9900
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,4556
|10,5081
|% -0,50
|
|Frank
|8,0756
|8,1242
|% -0,49
|
|Riyal
|2,0024
|2,0124
|% -0,46
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,00
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-12,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-6,24
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-0,42
|