***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 14:16
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946152
BIST
14:381.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:388,6754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:3810,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0055
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:38499,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 499,43
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:36
|VAKFN
|11,77
|8.661.880
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.678.812
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.634.358
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.779
|% 9,87
|
|AYES
|18,50
|413.155
|% 8,82
|
|PKENT
|2.304,00
|2.026.068
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|61.922.947
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|1.850.859
|% -3,89
|
|THYAO
|14,01
|763.447.833
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|504.790.020
|% 1,19
|
|SASA
|29,24
|399.472.444
|% 2,17
|
|ARCLK
|32,66
|274.903.150
|% 0,86
|
|KOZAL
|112,20
|268.427.096
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,21
|148.591.714
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|82.816.530
|% 5,79
|
|GARAN
|8,50
|504.790.020
|% 1,19
|
|THYAO
|14,01
|763.447.833
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,63
|131.140.485
|% 6,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6733
|8,6773
|% -0,03
|
|Euro
|10,3007
|10,3062
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9841
|12,0442
|% 0,13
|
|Frank
|9,3776
|9,4341
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3066
|2,3181
|% -0,03
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,30
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,02
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,30
|