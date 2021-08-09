***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
09.08.2021 12:34
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955925
BIST
15:131.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:138,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:1310,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0218
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:13485,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,01
|Açılış
|: 485,86
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:13
|GENIL
|14,30
|573.192.615
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.376.724
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|29.466.296
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.019.069
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|90.081.874
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.906.693
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|45.176.937
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,74
|25.778.529
|% -7,68
|
|DNISI
|12,20
|15.981.291
|% -7,22
|
|SISE
|8,27
|970.937.281
|% 3,37
|
|GARAN
|9,19
|950.751.372
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,03
|582.835.343
|% 0,37
|
|GENIL
|14,30
|573.192.615
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|470.495.034
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,60
|400.051.142
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|430.625.772
|% 0,00
|
|SISE
|8,27
|970.937.281
|% 3,37
|
|GARAN
|9,19
|950.751.372
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,03
|582.835.343
|% 0,37
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6384
|8,6415
|% 0,30
|
|Euro
|10,1693
|10,1765
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9567
|12,0167
|% 0,34
|
|Frank
|9,3863
|9,4429
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2973
|2,3089
|% 0,30
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-17,97
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|-19,19
|
|Yarım
|1.551
|1.592
|-9,28
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,10
|68,10
|-2,60
|