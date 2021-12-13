***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
13.12.2021 13:12
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982873
BIST
14:382.107
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 71,30
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.108
En Düşük
2.048
14:3814,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,2872
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
14:3816,0114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2882
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
14:38816,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 20,59
|Açılış
|: 816,46
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler14:38
|SONME
|37,62
|4.011.496
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.377.400
|% 10,00
|
|AKSA
|35,04
|83.444.471
|% 9,98
|
|AYES
|28,02
|1.343.567
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,06
|1.973.950
|% 9,96
|
|DOBUR
|124,20
|2.084.449
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|87.334.570
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|14.226.034
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|9.954.609
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|1.160.736
|% -9,84
|
|THYAO
|22,72
|2.106.824.304
|% 2,16
|
|KRDMD
|11,44
|2.097.280.396
|% 5,05
|
|ASELS
|26,04
|1.762.906.728
|% 6,29
|
|GARAN
|11,89
|1.673.692.097
|% 1,36
|
|SISE
|16,43
|1.653.053.102
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,55
|1.008.016.523
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,66
|986.601.682
|% 3,10
|
|KRDMD
|11,44
|2.097.280.396
|% 5,05
|
|GARAN
|11,89
|1.673.692.097
|% 1,36
|
|PETKM
|9,70
|1.315.551.326
|% 4,64
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1453
|14,1610
|% 2,00
|
|Euro
|15,9271
|15,9794
|% 1,63
|
|Sterlin
|18,7514
|18,8454
|% 2,09
|
|Frank
|15,2966
|15,3888
|% 1,85
|
|Riyal
|3,7708
|3,7898
|% 2,20
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|4,96
|
|Altın Gr.
|812
|812
|16,44
|
|Cumhuriyet
|5.430
|5.512
|143,00
|
|Tam
|5.371
|5.522
|126,83
|
|Yarım
|2.596
|2.671
|61,35
|
|Çeyrek
|1.302
|1.336
|30,67
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,22
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|0,06
|
Seans Raporu
14:38
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14:52GSDHO
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Endeks 2, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 26, 495.00 milyon TL de
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14:48SODSN
Yüzde 6.67 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 200 adet işlem
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14:47AKFGY
Yüzde 9.01 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 673, 540 adet işlem